Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Рублев и Циципас попали в одну половину сетки, Сафиуллин дебютирует на «Мастерсе»

Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Брэндоном Холтом (WC).

В одну четверть с ним попали Феликс Оже-Альяссим (8) и Хуберт Хуркач (9).

Во второй четверти сетки оказались действующий чемпион Тэйлор Фриц (4), Хольгер Руне (7) и Янник Синнер (11). В третьей – Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (3) и Карен Хачанов (13).

В этой четверти Роман Сафиуллин дебютирует на «Мастерсах» матчем против Ильи Ивашко.

Андрей Рублев (6) в нижней четверти сетки встретится с Иржи Лехечкой или Артуром Риндеркнешем, а Стефанос Циципас (2) – с Гаэлем Монфисом или Джорданом Томпсоном.

Полностью сетка здесь.

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