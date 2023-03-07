Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Рублев и Циципас попали в одну половину сетки, Сафиуллин дебютирует на «Мастерсе»
Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Брэндоном Холтом (WC).
В одну четверть с ним попали Феликс Оже-Альяссим (8) и Хуберт Хуркач (9).
Во второй четверти сетки оказались действующий чемпион Тэйлор Фриц (4), Хольгер Руне (7) и Янник Синнер (11). В третьей – Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (3) и Карен Хачанов (13).
В этой четверти Роман Сафиуллин дебютирует на «Мастерсах» матчем против Ильи Ивашко.
Андрей Рублев (6) в нижней четверти сетки встретится с Иржи Лехечкой или Артуром Риндеркнешем, а Стефанос Циципас (2) – с Гаэлем Монфисом или Джорданом Томпсоном.
Полностью сетка здесь.
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Сейчас еще Изнера бояться после трех титулов подряд,у которого,кроме подачи ничего нет сейчас
Пол его там хорошо так ушатал.
No1e Величайший! :о)
В нижней части будет рубилово.