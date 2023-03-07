Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Рублев и Циципас попали в одну половину сетки, Сафиуллин дебютирует на «Мастерсе»

Теги ATP BNP Paribas Open Карен Хачанов Андрей Рублев Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Брэндоном Холтом (WC).

В одну четверть с ним попали Феликс Оже-Альяссим (8) и Хуберт Хуркач (9).

Во второй четверти сетки оказались действующий чемпион Тэйлор Фриц (4), Хольгер Руне (7) и Янник Синнер (11). В третьей – Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (3) и Карен Хачанов (13).

В этой четверти Роман Сафиуллин дебютирует на «Мастерсах» матчем против Ильи Ивашко.

Андрей Рублев (6) в нижней четверти сетки встретится с Иржи Лехечкой или Артуром Риндеркнешем, а Стефанос Циципас (2) – с Гаэлем Монфисом или Джорданом Томпсоном.

Полностью сетка здесь.

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16 комментариев

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Valery24
Ответ Дима Миронов
в прошлом году сломанному монфису даже проиграл так что посмотрим
После АО Медведев проигрывал везде. Зверев тоже в намного лучшей форме,чем сейчас,вылетел в том году в первом же матче.
Сейчас еще Изнера бояться после трех титулов подряд,у которого,кроме подачи ничего нет сейчас
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закрыт по беспределу
У Ципы неплохой шанс досрочно освободиться
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Евгений Фабиянчук
Ответ S.Graf
У Рафика как всегда полная халява. У Новака - сущий ад. No1e Величайший! :о)
если бы не травмы соперников, у РАФЫ был бы 1-2 тбш, 3-4 мастерса и нуль итоговых (как и сейчас, впрочем)
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Дима Миронов
Ответ nicckk
ну изнер очень наврятли
в прошлом году сломанному монфису даже проиграл так что посмотрим
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nicckk
Ответ Дима Миронов
учитывая Медведева можно уже в первом Круге на изнаре вылететь и через Круг Зверев или баутиста агут тоже его клиенты
ну изнер очень наврятли
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Дима Миронов
Ответ nicckk
да учитывая то как Медведев тут обычно играет сетка лютая у него. уже со Зверевым будут проблемы
учитывая Медведева можно уже в первом Круге на изнаре вылететь и через Круг Зверев или баутиста агут тоже его клиенты
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Ну что же ты, Иглесиас
Котов и Шевченко так и останутся середняками. Нет там больших перспектив.
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Ну что же ты, Иглесиас
Ответ Привет Этоя
Если только Фритц очухается после Акапулько. Пол его там хорошо так ушатал.
Очухается 100%. Это ж не травма ахилла. Такие проблемы проходят за пару дней.
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nicckk
да учитывая то как Медведев тут обычно играет сетка лютая у него. уже со Зверевым будут проблемы
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Привет Этоя
Ответ Ну что же ты, Иглесиас
Орги своему Фритцу такую халяву постелили. Спокойно может дойти до финала. Из нашей троицы самая удобная сетка у Карена, самая трудная у Дани.
Если только Фритц очухается после Акапулько.
Пол его там хорошо так ушатал.
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Ну что же ты, Иглесиас
Орги своему Фритцу такую халяву постелили. Спокойно может дойти до финала. Из нашей троицы самая удобная сетка у Карена, самая трудная у Дани.
+1
-1
0
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S.Graf
У Рафика как всегда полная халява. У Новака - сущий ад.
No1e Величайший! :о)
+3
-1
+2
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Antonbezb
Сложная сетка у Медведева
+6
-1
+5
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Додик Аксель
Нашим парням удачи на "Мастерсе" !
+7
-2
+5
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Maratik1982
Рублю не повезло, очень вероятен отлет от Лехечки сразу.. втягивается в турниры он плохо а тут сразу очень сильный игрок
+11
0
+11
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Привет Этоя
У Карлоса сетка благоприятная.
В нижней части будет рубилово.
+8
-1
+7
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