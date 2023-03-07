Индиан-Уэллс (WTA). Швентек, Касаткина, Кудерметова, Самсонова, Александрова и Потапова начнут со второго круга, Родина может выйти на Соболенко
Cтала известна сетка турнира WTA в Индиан-Уэллс, который стартует 8 марта.
Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18) и Анастасия Потапова (26) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.
Анна Калинская встретится с Алисией Паркс, Анна Блинкова – с Энн Ли (WC).
Евгения Родина попала в сетку по защищенному рейтингу и сыграет с Ализе Корне. А победительница выйдет на вторую сеяную Арину Соболенко.
Действующая чемпионка Ига Швентек стартует матчем против Элисон ван Эйтванк или Клэр Лю.
Полностью сетка здесь.
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А Шнайдер да…
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_BNP_Paribas_Open_–_Women%27s_singles
Крейчикова вообще в нижней половине, Рыбакина может попасться в полуфинале (не факт что дойдет до такой стадии), короче благоприятный жребий для Швентек. Гарсия/Самсонова думаю не будут опасны.
У Радукану проходных матчей не будет с 1-ого круга, если пройдет Ковинич, то дальше Линетт, Майа.