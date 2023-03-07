Индиан-Уэллс (WTA). Швентек, Касаткина, Кудерметова, Самсонова, Александрова и Потапова начнут со второго круга, Родина может выйти на Соболенко

Теги WTA Евгения Родина BNP Paribas Open Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Арина Соболенко Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Cтала известна сетка турнира WTA в Индиан-Уэллс, который стартует 8 марта.

Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18) и Анастасия Потапова (26) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

Анна Калинская встретится с Алисией Паркс, Анна Блинкова – с Энн Ли (WC).

Евгения Родина попала в сетку по защищенному рейтингу и сыграет с Ализе Корне. А победительница выйдет на вторую сеяную Арину Соболенко.

Действующая чемпионка Ига Швентек стартует матчем против Элисон ван Эйтванк или Клэр Лю.

Полностью сетка здесь.

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11 комментариев

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Sawka-promakawka
Ответ Великий Алонсо
Позорище какое то. Молодые таланты Андреева и Шнайдер проиграли не пойми кому сразу же в 1 круге квалификации
Ну Андреева ладно, у нее были трехсетовики на прошлой неделе по 3 часа. Выдохлась.
А Шнайдер да…
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Великий Алонсо
Позорище какое то. Молодые таланты Андреева и Шнайдер проиграли не пойми кому сразу же в 1 круге квалификации
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Ну что же ты, Иглесиас
Соболенко конечно в ужасе. Великая и ужасная Евгения Родина может на нее выйти ))
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Evil Man
Потапова и в первом круге бы отлетела сразу, про второй и говорить не приходится
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antonanton_
Ответ garbaden1
Дополню.В квалификации выступят 4 наши девушки.Варвара Грачева,Диана Шнайдер,Камила Рахимова и Эрика Андреева.Андреева м Шнайдер уже вылетели,к сожалению
Осталась только Грачева
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Алексей Латышов
Ответ garbaden1
Дополню.В квалификации выступят 4 наши девушки.Варвара Грачева,Диана Шнайдер,Камила Рахимова и Эрика Андреева.Андреева м Шнайдер уже вылетели,к сожалению
Рахимова тоже вылетела.
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Welshman09
Турнир WTA в Индиан Уэллс — Сетка в виде Вики-статьи:

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_BNP_Paribas_Open_–_Women%27s_singles
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N.S.A.8.5
Ну максимум 3 круг, впрочем как всегда.
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garbaden1
Дополню.В квалификации выступят 4 наши девушки.Варвара Грачева,Диана Шнайдер,Камила Рахимова и Эрика Андреева.Андреева м Шнайдер уже вылетели,к сожалению
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ДоминаторТенниса
У Швентек халява до полуфинала (как и всегда), в полуфинале можно считать варианты, но это дело не благодарное.

Крейчикова вообще в нижней половине, Рыбакина может попасться в полуфинале (не факт что дойдет до такой стадии), короче благоприятный жребий для Швентек. Гарсия/Самсонова думаю не будут опасны.

У Радукану проходных матчей не будет с 1-ого круга, если пройдет Ковинич, то дальше Линетт, Майа.
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Dym86
Самсонова в четверти Швентек. Рыбакина в половине Швентек.
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