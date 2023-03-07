Индиан-Уэллс (WTA). Швентек, Касаткина, Кудерметова, Самсонова, Александрова и Потапова начнут со второго круга, Родина может выйти на Соболенко

Cтала известна сетка турнира WTA в Индиан-Уэллс, который стартует 8 марта.

Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18) и Анастасия Потапова (26) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

Анна Калинская встретится с Алисией Паркс, Анна Блинкова – с Энн Ли (WC).

Евгения Родина попала в сетку по защищенному рейтингу и сыграет с Ализе Корне. А победительница выйдет на вторую сеяную Арину Соболенко.

Действующая чемпионка Ига Швентек стартует матчем против Элисон ван Эйтванк или Клэр Лю.

Полностью сетка здесь.

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