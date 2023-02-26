Хуркач о Бонзи, проигравшем два финала в 2023-м: «В этом году он играет очень хорошо и наверняка в ближайшее время возьмет титул»

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Бенжаменом Бонзи в финале турнира в Марселе. Поляк обыграла француза 6:3, 7:6(4) и взял шестой титул в карьере.

26-летний Бонзи проиграл второй финал в сезоне и карьере.

«Сегодня я очень счастлив. Поздравляю Бенжамена, он играл очень здорово. Думаю, он заслужил победу во втором сете, я просто старался бороться изо всех сил. В этом году он играет очень хорошо и наверняка в ближайшее время возьмет титул.

Думаю, моя игра становится лучше. Очень доволен тем, как сыграл сегодня. В важные моменты у меня прошло несколько хороших ударов и подач, так что я очень доволен», – сказал Хуркач.

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