Барбора Крейчикова: «У меня есть спортивный психолог. Мы с ней общаемся каждую неделю»

рассказала, как работает над психологией. На этой неделе она обыграла трех соперниц из топ-10 и вышла в финал в Дубае, где сыграет с №1 в мире .

«Я использую разные приемы. Я спортсменка, так что у меня есть спортивный психолог. Мы с ней общаемся каждую неделю. Стараемся понять, что мне нужно, чтобы стать лучше.

Я работаю над этим каждую неделю. Я рассказываю ей, как себя чувствую, коротко описываю свою неделю. У нас так все организовано».

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