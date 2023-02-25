Барбора Крейчикова: «У меня есть спортивный психолог. Мы с ней общаемся каждую неделю»
Барбора Крейчикова рассказала, как работает над психологией. На этой неделе она обыграла трех соперниц из топ-10 и вышла в финал в Дубае, где сыграет с №1 в мире Игой Швентек.
«Я использую разные приемы. Я спортсменка, так что у меня есть спортивный психолог. Мы с ней общаемся каждую неделю. Стараемся понять, что мне нужно, чтобы стать лучше.
Я работаю над этим каждую неделю. Я рассказываю ей, как себя чувствую, коротко описываю свою неделю. У нас так все организовано».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий