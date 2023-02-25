Барбора Крейчикова: «У меня есть спортивный психолог. Мы с ней общаемся каждую неделю»

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Барбора Крейчикова Теннис

Барбора Крейчикова рассказала, как работает над психологией. На этой неделе она обыграла трех соперниц из топ-10 и вышла в финал в Дубае, где сыграет с №1 в мире Игой Швентек.

«Я использую разные приемы. Я спортсменка, так что у меня есть спортивный психолог. Мы с ней общаемся каждую неделю. Стараемся понять, что мне нужно, чтобы стать лучше.

Я работаю над этим каждую неделю. Я рассказываю ей, как себя чувствую, коротко описываю свою неделю. У нас так все организовано».

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1 комментарий

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sashati
Ей 1 раз в неделю, остальные дни ему)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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