Медведев вышел в финал на втором турнире подряд

Теги ATP Qatar ExxonMobil Open Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Теннис

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в Дохе обыграл №9 Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(7). На тай-брейке второго сета он отыграл три сетбола.

Для россиянина это восьмая победа подряд. На прошлой неделе он взял титул в Роттердаме. 

Также Медведев 31-й раз обыграл соперника из топ-10 (при 33 поражениях).

За титул он сыграет с Энди Марреем (2:0 в личных встречах).

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19 комментариев

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costa0545
Давненько Даня не выигрывал тай-брейк, да ещё на нём отыграл сет болы, молодец)))
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Привет Этоя
Ответ Антон Тимофеев
За 2022-23 год Медведев сыграл 12 турниров категории 250-500. 2 раза вылетел на стадии R16, один из них на грунте в мае 2022, сразу после операции, второй -Вавринке в Метце в сентябре 2022. 1 раз в четвертьфинале, на траве, в Мальорке, от РБА, после двух финалов подряд на траве. 3 раза уступил в полуфинале(2 раза Джоковичу и раз Надалю) 6 финалов: 3 титула, 2 поражения и Доха-23. На этих турнирах класс Медведева вполне ощущается))) Довольно солидные результаты. Теперь бы хотя бы на Мастерсах вернуться на свой уровень...
Вернет! Должен! Обязан!!!)))
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Антон Тимофеев
За 2022-23 год Медведев сыграл 12 турниров категории 250-500.
2 раза вылетел на стадии R16, один из них на грунте в мае 2022, сразу после операции, второй -Вавринке в Метце в сентябре 2022.
1 раз в четвертьфинале, на траве, в Мальорке, от РБА, после двух финалов подряд на траве.
3 раза уступил в полуфинале(2 раза Джоковичу и раз Надалю)
6 финалов: 3 титула, 2 поражения и Доха-23.
На этих турнирах класс Медведева вполне ощущается))) Довольно солидные результаты. Теперь бы хотя бы на Мастерсах вернуться на свой уровень...
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+5
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grek087
Дмитрий Анатольевич так держать✊🏿
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Привет Этоя
Ответ Sawka-promakawka
Аленка пожала, а Киченок нет
Ну это понятно.
Но оргам пора бы начинать и наказывать за такое
+1
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Sawka-promakawka
Ответ Привет Этоя
И вроде руки не пожали потом?
Аленка пожала, а Киченок нет
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Сергей Чугунников
Ответ Антон Тимофеев
А я разве против?))) Наоборот, пусть берет. Хочется, чтобы у нашей страны хоть кто-то с 30+ титулами карьеру закончил. А если играть только Шлемы и Мастерсы, то титулов много не будет, хоть они будут и солидные)))
иногда можно выигрывать только турниры 250 и все равно быть в шаге от первой строчки)))
+2
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+2
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Привет Этоя
Ответ Sawka-promakawka
Ага, Остап зарядила Вероничке в лицо и даже не извинилась
И вроде руки не пожали потом?
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Sawka-promakawka
Ответ Привет Этоя
Пишут там шкандаль произошел Веронике мячом в глаз заехали
Ага, Остап зарядила Вероничке в лицо и даже не извинилась
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Привет Этоя
Ответ Sawka-promakawka
Люда с Вероникой в паре тоже в финал вышли. Но спортс про пары вообще не пишет!
Пишут там шкандаль произошел
Веронике мячом в глаз заехали
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Антон Тимофеев
Ответ Сергей Чугунников
а что ему ещё делать, сливать их?) для него следующие большие турниры, где он обычно чувствует себя хорошо начнутся только в августе на харде. А до этого два нелюбимых мастерса на харде, грунт, лотерейная трава. А так хоть зарабатывает очки, набивает уверенность, берет тарелки в коллекцию.
А я разве против?))) Наоборот, пусть берет. Хочется, чтобы у нашей страны хоть кто-то с 30+ титулами карьеру закончил. А если играть только Шлемы и Мастерсы, то титулов много не будет, хоть они будут и солидные)))
0
0
0
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Злой Евгенатор
Ответ Sincere
отличный состав финала. два психа, обожающие тягомотину))
Отличный анонс))
+5
0
+5
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Sawka-promakawka
Люда с Вероникой в паре тоже в финал вышли. Но спортс про пары вообще не пишет!
+6
0
+6
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Сергей Чугунников
Ответ Антон Тимофеев
Даня начал пылесосить турниры 250-500, раз на Шлемах и Мастерсах дела пока не идут(( С июня 2022 уже 6-ой финал на "водокачках")) Плюс, еще из 2 полуфиналов его выбил Новак, а так бы уже 8 финалов в рейтинге 52 недель значилось)))
а что ему ещё делать, сливать их?) для него следующие большие турниры, где он обычно чувствует себя хорошо начнутся только в августе на харде. А до этого два нелюбимых мастерса на харде, грунт, лотерейная трава. А так хоть зарабатывает очки, набивает уверенность, берет тарелки в коллекцию.
+22
0
+22
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бизе
Хороший матч с сильным соперником , радует возросший уровень игры Даниила даже больше , чем результат .
+9
0
+9
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Sincere
отличный состав финала. два психа, обожающие тягомотину))
+25
-3
+22
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Антон Тимофеев
Даня начал пылесосить турниры 250-500, раз на Шлемах и Мастерсах дела пока не идут(( С июня 2022 уже 6-ой финал на "водокачках")) Плюс, еще из 2 полуфиналов его выбил Новак, а так бы уже 8 финалов в рейтинге 52 недель значилось)))
+5
-4
+1
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инок
Даню с трудной, но победой! Сегодня чуть тяжелее, чем неделю назад. Ждем интересный финал!
+5
-1
+4
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Sanan1908
Красава Медведев. Походу возвращается
+13
-1
+12
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