Медведев вышел в финал на втором турнире подряд

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в Дохе обыграл №9 Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(7). На тай-брейке второго сета он отыграл три сетбола.

Для россиянина это восьмая победа подряд. На прошлой неделе он взял титул в Роттердаме.

Также Медведев 31-й раз обыграл соперника из топ-10 (при 33 поражениях).

За титул он сыграет с Энди Марреем (2:0 в личных встречах).

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