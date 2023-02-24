Медведев вышел в финал на втором турнире подряд
Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в Дохе обыграл №9 Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(7). На тай-брейке второго сета он отыграл три сетбола.
Для россиянина это восьмая победа подряд. На прошлой неделе он взял титул в Роттердаме.
Также Медведев 31-й раз обыграл соперника из топ-10 (при 33 поражениях).
За титул он сыграет с Энди Марреем (2:0 в личных встречах).
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2 раза вылетел на стадии R16, один из них на грунте в мае 2022, сразу после операции, второй -Вавринке в Метце в сентябре 2022.
1 раз в четвертьфинале, на траве, в Мальорке, от РБА, после двух финалов подряд на траве.
3 раза уступил в полуфинале(2 раза Джоковичу и раз Надалю)
6 финалов: 3 титула, 2 поражения и Доха-23.
На этих турнирах класс Медведева вполне ощущается))) Довольно солидные результаты. Теперь бы хотя бы на Мастерсах вернуться на свой уровень...
Но оргам пора бы начинать и наказывать за такое
Веронике мячом в глаз заехали