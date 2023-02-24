Бублик отыграл двойной матчбол у Димитрова и впервые в сезоне вышел в полуфинал ATP

50-я ракетка мира Александр Бублик в четвертьфинале в Марселе обыграл №25 Григора Димитрова – 7:5, 3:6, 7:6(6).

На решающем тай-брейке казахстанец отыграл двойной матчбол.

Последний раз Бублик выиграл три матча подряд на сентябрьском турнире в Меце, где дошел до финала. На этой неделе он прервал серию из 10 поражений, которая началась в октябре в Базеле. Это была самая длинная серия без побед в его карьере.

В полуфинале Бублик поборется с Хубертом Хуркачем.

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