Рио (ATP). 1/4 финала. Норри борется с Делльеном, Алькарас сыграет с Лайовичем
Карлос Алькарас сыграет с Душаном Лайовичем в четвертьфинале турнира в Рио.
Cетка турнира здесь.
Rio Open
Рио, Бразилия
20 – 20 февраля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 013 940 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 25 февраля, 00.00
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.30
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.10
- Дата проведения
- 25 февраля, 01.30
А завтра буду с дества за другого соперника Алькараса))))