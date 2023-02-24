Рио (ATP). 1/4 финала. Норри борется с Делльеном, Алькарас сыграет с Лайовичем

Теги результаты ATP Rio Open Теннис

Карлос Алькарас сыграет с Душаном Лайовичем в четвертьфинале турнира в Рио.

Cетка турнира здесь.

Rio Open

Рио, Бразилия

20 – 20 февраля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 013 940 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
25 февраля, 00.00
Онлайн матча

 

Уго Делльен (Боливия) Кэмерон Норри (Великобритания)
5:3
Дата проведения
24 февраля, 22.30
Онлайн матча

 

Альберт Рамос (Испания) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
4:5
Дата проведения
24 февраля, 22.10
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Себастьян Баес (Аргентина)
Дата проведения
25 февраля, 01.30
Онлайн матча

2 комментария

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Привет Этоя
С дества за Душана!
А завтра буду с дества за другого соперника Алькараса))))
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Матрёшка Ефросиьевна
не могу понять почему кроме Карлоса и Норри сюда из сильных игроков никто не заявился. одни грунтовики(и те днари). хотя турнир категорий выше чем Марсель и Доха.
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