Крейчикова выиграла у топ-10 третий матч за неделю и второй раз вышла в финал WTA 1000
Экс-вторая ракетка мира Барбора Крейчикова в полуфинале турнира в Дубае обыграл №3 Джессику Пегулу – 6:1, 5:7, 6:0.
27-летняя чешка провела 24-й матч против соперниц из топ-10 и одержала 10-ю победу. На этой неделе она прошла трех теннисисток из десятки.
Крейчикова второй раз в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000. Первый также был в Дубае в 2021-м.
За титул она поборется с Игой Швентек (1:2 в личных встречах).
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