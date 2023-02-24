Крейчикова выиграла у топ-10 третий матч за неделю и второй раз вышла в финал WTA 1000

Экс-вторая ракетка мира Барбора Крейчикова в полуфинале турнира в Дубае обыграл №3 Джессику Пегулу – 6:1, 5:7, 6:0.

27-летняя чешка провела 24-й матч против соперниц из топ-10 и одержала 10-ю победу. На этой неделе она прошла трех теннисисток из десятки.

Крейчикова второй раз в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000. Первый также был в Дубае в 2021-м.

За титул она поборется с Игой Швентек (1:2 в личных встречах).

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