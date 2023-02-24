Крейчикова выиграла у топ-10 третий матч за неделю и второй раз вышла в финал WTA 1000

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Джессика Пегула Барбора Крейчикова Теннис

Экс-вторая ракетка мира Барбора Крейчикова в полуфинале турнира в Дубае обыграл №3 Джессику Пегулу – 6:1, 5:7, 6:0.

27-летняя чешка провела 24-й матч против соперниц из топ-10 и одержала 10-ю победу. На этой неделе она прошла трех теннисисток из десятки.

Крейчикова второй раз в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000. Первый также был в Дубае в 2021-м.

За титул она поборется с Игой Швентек (1:2 в личных встречах).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimon 2.0
beware, iga ! here is barbara
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий