Алькарас о победе над Фоньини: «Мы оба сыграли на очень высоком уровне, но у меня были трудности на подаче»

Теги ATP Фабио Фоньини Rio Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Фабио Фоньини во втором круге турнира в Рио. Испанец обыграл итальянца 6:7(5), 6:2, 6:4 и второй год подряд вышел в четвертьфинал.

«Это был действительно тяжелый матч. И я, и Фабио сыграли на очень высоком уровне. Сегодня были отличные розыгрыши, отличные удары. Потрясающе играть в таких матчах. Я бы сказал, что мы оба сыграли на 100% [своих возможностей].

У меня были некоторые трудности на подаче. Я контролировал ход матча, но в первом сете было много брейков. Это выбило меня из колеи, и было трудно вернуться в игру.

Но я знал, что матч длинный и что у меня будут шансы улучшить игру на своей подаче. Думаю, в итоге у меня это получилось».

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4 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ Бекзат Саматович
Алькатрас ты должен был сожрать Фоника .Тебе 19 ему 40
Он ровесник Новака
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex savca
Но у меня были трудности на подаче по этому я выиграл
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
Бист.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бекзат Саматович
Алькатрас ты должен был сожрать Фоника .Тебе 19 ему 40
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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