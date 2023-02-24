Томич обыграл соперника из топ-100 впервые с апреля 2021-го

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Бернард Томич Эмилио Гомес Теннис

Бывшая 17-я ракетка мира Бернард Томич обыграл №91 Эмилио Гомеса во втором круге «Челленджера» в Монтеррее – 4:6, 6:4, 7:6(4).

Для 30-летнего австралийца это первая победа над игроком топ-100 с апреля 2021 года. Тогда он обыграл Пьер-Уга Эрбера в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.

В этом сезоне у Томича 12 побед и два поражения. На этой неделе он 430-я ракетка мира.

Теперь он сыграет с Митчеллом Крюгером.

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