Доха (ATP). 2-й круг. Оже-Альяссим играет с Кублером, Рублев встретится с Грикспором, Медведев – с Броади

Теги результаты ATP Qatar ExxonMobil Open Теннис

Андрей Рублев сыграет с Тэллоном Григспором во втором круге турнира в Дохе.

Даниил Медведев встретится с Лиамом Броади.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

20 – 25 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
22 февраля, 16.30
Онлайн матча

 

Лиам Броади (Великобритания) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
22 февраля, 19.30
Онлайн матча

 

Джейсон Кублер (Австралия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
6:4|1:6|1:1
Дата проведения
22 февраля, 14.45
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
22 февраля, 16.15
Онлайн матча

 

Александр Мюллер (Франция) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
22 февраля, 16.40
Онлайн матча

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Сун Ву Квон (Южная Корея)
Дата проведения
22 февраля, 17.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Энди Маррей (Великобритания)
Дата проведения
22 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
22 февраля, 19.00
Онлайн матча

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