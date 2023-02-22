Доха (ATP). 2-й круг. Оже-Альяссим играет с Кублером, Рублев встретится с Грикспором, Медведев – с Броади
Андрей Рублев сыграет с Тэллоном Григспором во втором круге турнира в Дохе.
Даниил Медведев встретится с Лиамом Броади.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
20 – 25 февраля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 1 377 025 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 22 февраля, 16.30
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.30
- Дата проведения
- 22 февраля, 14.45
- Дата проведения
- 22 февраля, 16.15
- Дата проведения
- 22 февраля, 16.40
- Дата проведения
- 22 февраля, 17.30
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.00
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