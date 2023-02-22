Доха (ATP). 2-й круг. Оже-Альяссим играет с Кублером, Рублев встретится с Грикспором, Медведев – с Броади

Андрей Рублев сыграет с Тэллоном Григспором во втором круге турнира в Дохе.

Даниил Медведев встретится с Лиамом Броади.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

20 – 25 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг