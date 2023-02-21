Матч Бенчич и Костюк вошел в топ-3 самых длинных в этом сезоне WTA. Еще два также прошли в Дубае

Белинда Бенчич обыграла Марту Костюк во втором круге турнира в Дубае – 6:7(7), 7:6(5), 6:4. Во втором сете швейцарка отыгралась с 1:3.

Матч продолжался 3 часа 27 минут и занял второе место в списке самых длинных в этом сезоне в WTA-туре. Матчи, занявшие первое и третье места, также прошли на этой неделе в Дубае. Матч Сораны Кырстя и Беатрис Хаддад Майя продолжался 3 часа 30 минут, а встреча Людмилы Самсоновой и Паулы Бадосы – 3 часа 23 минуты.

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