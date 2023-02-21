Матч Бенчич и Костюк вошел в топ-3 самых длинных в этом сезоне WTA. Еще два также прошли в Дубае

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Белинда Бенчич Марта Костюк Теннис

Белинда Бенчич обыграла Марту Костюк во втором круге турнира в Дубае – 6:7(7), 7:6(5), 6:4. Во втором сете швейцарка отыгралась с 1:3.

Матч продолжался 3 часа 27 минут и занял второе место в списке самых длинных в этом сезоне в WTA-туре. Матчи, занявшие первое и третье места, также прошли на этой неделе в Дубае. Матч Сораны Кырстя и Беатрис Хаддад Майя продолжался 3 часа 30 минут, а встреча Людмилы Самсоновой и Паулы Бадосы – 3 часа 23 минуты.

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3 комментария

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ribikorto
Ответ dimon 2.0
что такое пиррова победа ? ну примерно вот такой матч. вопрос лишь када снимится. завтра или послезавтра
Самсонова после такой победы прошла еще один круг на отказе соперницы и получила время на отдых. И в любом случае победить лучше чем проиграть.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ dimon 2.0
что такое пиррова победа ? ну примерно вот такой матч. вопрос лишь када снимится. завтра или послезавтра
И что, надо было не выигрывать и сдаваться?)
+4
0
+4
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dimon 2.0
что такое пиррова победа ? ну примерно вот такой матч. вопрос лишь када снимится. завтра или послезавтра
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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