Джокович побьет рекорд Граф по количеству недель в качестве №1

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович останется первой ракеткой мира по итогам этой недели.

У Джоковича и Карлоса Алькараса будет одинаковое количество очков, если испанец выиграет титул в Рио (6980). Но серб все равно останется первым, потому что выиграл больше очков на «Больших шлемах», итоговом турнире и «Мастерсах».

В понедельник Джокович начнет 378-ю неделю в качестве №1. Он обойдет Штеффи Граф и станет единоличным лидером обоих туров.

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