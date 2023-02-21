Джокович побьет рекорд Граф по количеству недель в качестве №1
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович останется первой ракеткой мира по итогам этой недели.
У Джоковича и Карлоса Алькараса будет одинаковое количество очков, если испанец выиграет титул в Рио (6980). Но серб все равно останется первым, потому что выиграл больше очков на «Больших шлемах», итоговом турнире и «Мастерсах».
В понедельник Джокович начнет 378-ю неделю в качестве №1. Он обойдет Штеффи Граф и станет единоличным лидером обоих туров.
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Пошла кормить кота вкусным - в честь рекорда 😺
Браво, Новак!
Но надо начинать уже, а то второй раз за два года заочно лишаться первой строчки уже перебор.
Сейчас карась со своими грунтокачками нагонет...)
p.s.: ждем Новака на корте! Идемо!