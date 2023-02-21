Джокович побьет рекорд Граф по количеству недель в качестве №1

Теги Новак Джокович рейтинги Штеффи Граф ATP рекорды Карлос Алькарас Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович останется первой ракеткой мира по итогам этой недели.

У Джоковича и Карлоса Алькараса будет одинаковое количество очков, если испанец выиграет титул в Рио (6980). Но серб все равно останется первым, потому что выиграл больше очков на «Больших шлемах», итоговом турнире и «Мастерсах».

В понедельник Джокович начнет 378-ю неделю в качестве №1. Он обойдет Штеффи Граф и станет единоличным лидером обоих туров.

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8 комментариев

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Ночная Фурия
Два коротких, один протяжный, - Ура! Ура! Урааааааа!!!
Пошла кормить кота вкусным - в честь рекорда 😺
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Кавабунга Шреддоголовый
Так никто и не сомневался. Ждем 400 недель в этом году
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Lanapiano
Единоличный лидер обоих туров - это звучит красиво!
Браво, Новак!
+4
0
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Nikolay Stavrogin
Не играет, но рекорды капают)
Но надо начинать уже, а то второй раз за два года заочно лишаться первой строчки уже перебор.
Сейчас карась со своими грунтокачками нагонет...)
+3
-2
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Юрий Р.
Очередной рекорд Новака, идём дальше.
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Istianoff
Император, мы не сомневались)
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Daaannn1k
Можно спокойно открывать шампанское!)))
p.s.: ждем Новака на корте! Идемо!
+4
0
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volens-docens
Ну, что ж, замечательно!
+6
0
+6
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