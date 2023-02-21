Касаткина упустила четыре матчбола в матче с Крейчиковой. Она проиграла 3-й из 4 последних матчей

Теги WTA Флавио Чиполла Dubai Duty Free Tennis Championships Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Теннис

Дарья Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой во втором круге турнира в Дохе (4:6, 6:4, 5:7).

Россиянка упустила четыре матчбола на подаче в 10-м гейме решающего сета. Она проиграла третий из четырех последних матчей. В 2023-м у нее отрицательный баланс побед и поражений – 4:6.

Напомним, с турнира в Дохе Касаткина работает с новым тренером – бывшей 70-й ракеткой мира Флавио Чиполлой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ sashati
А женщине мужик нужен, гормоны и все такое, доказано немками..
Навратиловой расскажи сказки свои
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ответ Ivan Ivanych
Забияка и силы и волю всю у неё забирает.
А женщине мужик нужен, гормоны и все такое, доказано немками..
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
Забияка и силы и волю всю у неё забирает.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Erika_i
Дарью, конечно, переклинило, все уже поняли, такая полоса по жизни бывает у всякого. Выбираться ей самой, и тяжело выбираться. Так что добивать ее здесь пинками такое себе. Неудобно вроде как-то
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ROBINZON
Заб..ка : " А у меня постоянно "выигрывает".
Всё поддаваться не буду".
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий