Касаткина упустила четыре матчбола в матче с Крейчиковой. Она проиграла 3-й из 4 последних матчей

Дарья Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой во втором круге турнира в Дохе (4:6, 6:4, 5:7).

Россиянка упустила четыре матчбола на подаче в 10-м гейме решающего сета. Она проиграла третий из четырех последних матчей. В 2023-м у нее отрицательный баланс побед и поражений – 4:6.

Напомним, с турнира в Дохе Касаткина работает с новым тренером – бывшей 70-й ракеткой мира Флавио Чиполлой.

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