Доха (ATP). 1-й круг. Карацев играет с Кублером, Сонего встретится с Марреем

Теги результаты ATP Qatar ExxonMobil Open Теннис

Аслан Карацев играет с Джейсоном Кублером в первом круге турнира в Дохе.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

20 – 25 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) – Джейсон Кублер (Австралия)

Фернандо Вердаско (Испания) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)

Алексей Крутых (Украина) – Лиам Броади (Великобритания)

Лоренцо Сонего (Италия) – Энди Маррей (Великобритания)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Констан Лестьенн (Франция)

3 комментария

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Daniel
Как же сложно после Медведев-Димитров и Медведев-Синнер, где средняя длинна розыгрыша была по ощущениям более 10 ударов, смотреть матч Карацева.
Все раскидывает по актам, особенно на приеме
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Доминик
Отличный шанс для Карацева продуть еще одному ноунейму.
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Dym86
Как обычно брейкует, а потом проваливает свою :(
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