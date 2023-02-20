Доха (ATP). 1-й круг. Карацев играет с Кублером, Сонего встретится с Марреем

Аслан Карацев играет с Джейсоном Кублером в первом круге турнира в Дохе.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

20 – 25 февраля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) – Джейсон Кублер (Австралия)

Фернандо Вердаско (Испания) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)

Алексей Крутых (Украина) – Лиам Броади (Великобритания)

Лоренцо Сонего (Италия) – Энди Маррей (Великобритания)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Констан Лестьенн (Франция)