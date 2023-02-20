Доха (ATP). 1-й круг. Карацев играет с Кублером, Сонего встретится с Марреем
Аслан Карацев играет с Джейсоном Кублером в первом круге турнира в Дохе.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
20 – 25 февраля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 1 377 025 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) – Джейсон Кублер (Австралия)
Фернандо Вердаско (Испания) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)
Алексей Крутых (Украина) – Лиам Броади (Великобритания)
Лоренцо Сонего (Италия) – Энди Маррей (Великобритания)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Констан Лестьенн (Франция)
Все раскидывает по актам, особенно на приеме