Синнер о том, что в Роттердаме прошел Циципаса: «В личке у него все равно большой отрыв, но меня это очень важная победа»

прокомментировал победу над . Синнер впервые обыграл соперника из топ-3, а счет в личных встречах с Циципасом стал 5:2 в пользу грека.

«Конечно, это много значит. За плечами много работы. Я очень рад. Я играл в хороший теннис, был очень сосредоточен. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе, но, конечно, Стеф – невероятный игрок. Я его очень уважаю. В этом году он уже показал потрясающий теннис.

Если честно, я с нетерпением ждал этого матча после победы в среду. Так что я очень доволен своим выступлением.

В личке у него все равно большой отрыв. Для меня это очень важная победа. Я проиграл ему тяжелый матч в Австралии, когда мне казалось, что я играю отлично. Сейчас я тоже хорошо играл».

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