784-я ракетка мира Пекотич обыграл Сока в своем первом матче на уровне ATP. Он работает директором в инвестиционной компании

784-я ракетка мира Матия Пекотич обыграл №55 в первом круге в Делрей-Бич – 4:6, 6:2, 6:2.

Пекотич отобрался через квалификацию: в первом круге прошел (7:6(1), 5:5, отказ), во втором – (3:6, 6:3, 6:2).

В Делрей-Бич 33-летний Пекотич впервые выступил на уровне . Его основная работа – директор в инвестиционной компании.

Пекотич родился в Сербии, вырос на Мальте и живет в США в Палм-Бич. Он играет за Хорватию.

В студенчестве он стал первым игроком, который три года подряд получал звание игрока года в Лиге плюща.

Первый профессиональный турнир – «Фьючерс» в Турции – Пекотич сыграл в 2012-м, когда ему было 23 года. Через три года он стал 206-й ракеткой мира, но в 2016-м сделал перерыв из-за осложнений после операции на желудке.

Позже он поступил в бизнес-школу Гарварда, где начал тренироваться вместе с командой. Затем Пекотич вернулся в профессиональный тур. В общей сложности он выиграл 10 турниров .

В период пандемии, когда турниры были приостановлены, ему пришлось вернуться домой, и он устроился в компанию, занимающуюся инвестициями в недвижимость.

Во втором круге Пекотич поборется с Маркосом Гироном.

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