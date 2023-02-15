784-я ракетка мира Пекотич обыграл Сока в своем первом матче на уровне ATP. Он работает директором в инвестиционной компании

Теги ATP ITF Джек Сок Стефан Козлов Теннис Сандгрен Теннис

784-я ракетка мира Матия Пекотич обыграл №55 Джека Сока в первом круге в Делрей-Бич – 4:6, 6:2, 6:2.

Пекотич отобрался через квалификацию: в первом круге прошел Стефана Козлова (7:6(1), 5:5, отказ), во втором – Тенниса Сандгрена (3:6, 6:3, 6:2).

В Делрей-Бич 33-летний Пекотич впервые выступил на уровне ATP. Его основная работа – директор в инвестиционной компании.

Пекотич родился в Сербии, вырос на Мальте и живет в США в Палм-Бич. Он играет за Хорватию.

В студенчестве он стал первым игроком, который три года подряд получал звание игрока года в Лиге плюща.

Первый профессиональный турнир – «Фьючерс» в Турции – Пекотич сыграл в 2012-м, когда ему было 23 года. Через три года он стал 206-й ракеткой мира, но в 2016-м сделал перерыв из-за осложнений после операции на желудке.

Позже он поступил в бизнес-школу Гарварда, где начал тренироваться вместе с командой. Затем Пекотич вернулся в профессиональный тур. В общей сложности он выиграл 10 турниров ITF.

В период пандемии, когда турниры были приостановлены, ему пришлось вернуться домой, и он устроился в компанию, занимающуюся инвестициями в недвижимость.

Во втором круге Пекотич поборется с Маркосом Гироном.

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5 комментариев

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zakk1n
Ответ goodloser
Любители в третью сотню рейтинга не попадают.
Донской Роджера обыгрывал. Возможно всё )
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Evil Man
Ответ Bogdan Vosil
А почему Сок 55-я ракетка? Он же даже в 100 не входит
с Жироном перепутали, который после Сока играл тоже этой ночью, это же спортс
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goodloser
Ответ zakk1n
Любитель, наш человек )
Любители в третью сотню рейтинга не попадают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bogdan Vosil
А почему Сок 55-я ракетка? Он же даже в 100 не входит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zakk1n
Любитель, наш человек )
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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