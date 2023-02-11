Делрей-Бич (ATP). Изнер в первом круге сыграет с Вульфом, Шелтон – с Гироном, Фриц, Пол, Шаповалов начнут со второго

Теги ATP Джон Изнер Delray Beach Open Тэйлор Фриц Томми Пол Денис Шаповалов Миомир Кецманович Бен Шелтон Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Делрей-Бич, который пройдет на следующей неделе.

Джон Изнер (5) в первом круге встретится с Джей-Джей Вульфом. Четвертьфиналист Australian Open Бен Шелтон (8) сыграет с Маркосом Гироном.

Тэйлор Фриц (1), Томми Пол (2), Денис Шаповалов (3) и Миомир Кецманович (4) начнут со второго круга.

Полностью сетка здесь.

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