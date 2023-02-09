Циципас прекратил сотрудничество с академией Муратоглу

Теги ATP Патрик Муратоглу Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас больше не будет тренироваться в академии Патрика Муратоглу, сообщает греческое издание Sports Feed.

Грек c 2015 года тренировался в академии Муратоглу в Ницце, а взамен академия могла использовать его образ для своего продвижения. После Australian Open Циципас объявил о прекращении сотрудничества.

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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5 комментариев

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zakk1n
На самом деле в прогрессивном теннисном сообществе не считают Муратоглу супер тренером. Хорошим - да. Выдающимся? Это в первую очередь мудрый греческий комерц.
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zakk1n
Ответ And Justice for All
К Норману бы перейти
К нему вроде бы Синнер собирался, но почему-то нет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And Justice for All
К Норману бы перейти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korendos
Это очень хорошо для спорта. Теперь Циципасу никто не будет мешать расти!
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Правильно. К Надалю надо, характер воспитывать!
+1
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+1
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