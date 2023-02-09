Циципас прекратил сотрудничество с академией Муратоглу
Стефанос Циципас больше не будет тренироваться в академии Патрика Муратоглу, сообщает греческое издание Sports Feed.
Грек c 2015 года тренировался в академии Муратоглу в Ницце, а взамен академия могла использовать его образ для своего продвижения. После Australian Open Циципас объявил о прекращении сотрудничества.
Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали
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