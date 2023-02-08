Жабер пропустит турниры в Дубае и Дохе из-за операции, Мугуруса – по личным причинам

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Онс Жабер не сыграет на турнирах в Дубае и Дохе.

«Я хочу позаботиться о своем здоровье. Врачи решили, что мне необходимо перенести небольшую операцию, чтобы я могла вернуться на корт и хорошо выступать. Мне придется сняться с турниров в Дохе и Дубае, и это разбивает мне сердце.

Я хотела бы извиниться перед всеми болельщиками на Ближнем Востоке, которые ждали этой встречи. Обещаю, что вернусь к вам более сильной и здоровой 🙏🏼❤️», – написала первая ракетка Туниса.

Как сообщает Marca, по личным причинам турниры также пропустит Гарбинье Мугуруса.

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