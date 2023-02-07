«Победы – это доллары и новые контракты». Пуиг о карьере Радукану

Теги WTA Моника Пуиг Эмма Радукану Теннис

Олимпийская чемпионка Моника Пуиг прокомментировала карьеру Эмму Радукану и то, что, по некоторым мнениям, результаты британки не соответствуют тому, насколько она популярна.

«Я не говорю, что ей нужно совсем забросить соцсети, потому что это часть жизни теннисиста – ей нужно работать со спонсорами, которые к ней заслуженно пришли после победы на «Большом шлеме».

Но в этих контрактах прописаны обязательства, и если ты их не выполняешь, бренд не получает того, что он от тебя хочет. Бренду нужно, чтобы ты добивалась успеха на корте, привлекала внимание, продвигала его продукты.

За пределами корта можно заработать больше, чем на нем. Но на корте важно сосредоточиться и посвятить всю себя делу, потому что это и принесло успех. В конце концов, победы – это доллары и новые контракты.

Я это поняла по своей карьере, так что говорю на собственном опыте. Нужно поймать равновесие. Совсем от этого отказаться у нее уже не получится, контракты уже подписаны, но ей нужно сосредоточиться на теннисе и на работе.

Ей просто нужно навести порядок, поймать баланс и избавиться от давления и ожиданий – потому что она уже добилась того, что получилось у очень маленькой группы людей.

И нужно помнить, почему ты вообще начала играть в теннис. Из любви к спорту».

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5 комментариев

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Sonder
Ответ Великий Алонсо
Популярность ей принесла внешность и национальность. Рыбакина к примеру уже титулованее чем Радукану, а её медийность в разы ниже.
рыбакина не выигрывала шлем из квалифаеров будучи 150ой в мире. она была удивившим всех феноменом, людям неинтересны кенин рыбакины и крейчиковы. им нужна сенсация, поэтому эмма взлетела. и улетела обратно
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Ale_x_@ndro
Я думал это про лоукосты.
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(Алекс Кросс
Победы это Бонус а Новые КОНТРАКТЫ ЭТО ИМИДЖ )
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-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну пока побеД нет. Есть только ОДНА, пусть и крутая победа, но контрактов и всего остального столько, что этих побед будто бы уже с десяток. Ей за смазливую мордашку и за правильный паспорт столько накидали бабла
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Великий Алонсо
Популярность ей принесла внешность и национальность. Рыбакина к примеру уже титулованее чем Радукану, а её медийность в разы ниже.
+9
-4
+5
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