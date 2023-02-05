Чжу Линь о победе в Хуахине: «В начале года ставила цель попасть в топ-50 и выиграть титул WTA. Сейчас только февраль, а я уже этого добилась»

Чжу Линь прокомментировала победу над Лесей Цуренко в финале турнира в Хуахине. Китаянка победила 6:4, 6:4 и взяла первый титул в карьере. Теперь она дебютирует в топ-50.

«Я очень рада своей первой победе здесь, в Хуахине. Леся – настоящий боец, никогда не сдается, так что мне нужно было выложиться на все 100% и быть терпеливее, особенно в конце матча.

Я немного нервничала, но знаю, что это нормально, поэтому мне нужно было справляться с волнением и атаковать, когда появлялись шансы. Так просто она не отдала бы мне эту победу. Я счастлива, что все получилось.

В начале года главной целью для меня и моей команды было попасть в топ-50 и выиграть титул WTA. Сейчас только февраль, а я уже этого добилась, так что, возможно, нужно будет обсудить с ребятами планы на остаток сезона. Очень этого жду».

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