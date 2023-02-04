Паркс впервые вышла в финал WTA и дебютирует в топ-70

Теги WTA Open 6ème Sens - Métropole de Lyon Алисия Паркс Теннис

22-летняя американка Алисия Паркс стала финалисткой турнира в Лионе, обыграв Марину Заневскую со счетом 6:3, 7:6(4).

Паркс выиграла 15-й из 16 последних матчей и впервые в карьере вышла в финал WTA.

За счет этого результата она дебютирует в топ-70.

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
Алисия играет в украшениях от Серены )
https://i.ibb.co/mNfSpMK/vtrh65jh67yu.png

https://media.gettyimages.com/id/1302043863/photo/day-7.jpg?s=2048x2048&w=gi&k=20&c=tL3jAGZPTThejbhWwIV4sAN4RM_orzKvoeZI986Nhr4=

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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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