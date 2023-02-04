Паркс впервые вышла в финал WTA и дебютирует в топ-70
22-летняя американка Алисия Паркс стала финалисткой турнира в Лионе, обыграв Марину Заневскую со счетом 6:3, 7:6(4).
Паркс выиграла 15-й из 16 последних матчей и впервые в карьере вышла в финал WTA.
За счет этого результата она дебютирует в топ-70.
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