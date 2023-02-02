«Эти девочки могут стать будущим женского тенниса». Бартоли – о сестрах Фрухвиртовых

Теги Марион Бартоли WTA Линда Фрухвиртова Бренда Фрухвиртова Теннис

Чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли назвала возможным будущим тенниса сестер Фрухвиртовых – 17-летнюю Линду и 15-летнюю Бренду.

«Бренда уже в таком возрасте прошла в основную сетку Australian Open, а Линда вышла в четвертый круг и только в трех сетах проиграла Донне Векич.

Вообще уже подбирается новое поколение, младше 18 лет. Я считаю, что это очень интересно для женского тенниса. Нам нужны соперничества, нужны новые девочки, которые будут интересны детям.

Я чувствую, что эти девочки могут стать будущим женского тенниса и могут заставить уже состоявшихся игроков выходить на более высокий уровень».

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5 комментариев

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ДоминаторТенниса
Ответ Aryna Lapko
Фельдмаршал с тобой не согласился бы)
Не видно его.
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Anouck
Чисто по игре в этой паре мне старшая из сестёр нравится больше. Бренда идёт с опережением графика, но если смотреть не на очки, а на содержание, впечатления странные...
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mArty-.-
ТОП-8 в будущем:
Швентек, Фрухвиртовы, Андреевы, Кудерметовы и Гауфф
+2
0
+2
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kjma
Хотя бы до уровня Гауфф дотянулись бы распиаренные
+1
-1
0
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Aryna Lapko
Фельдмаршал с тобой не согласился бы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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