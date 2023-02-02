«Эти девочки могут стать будущим женского тенниса». Бартоли – о сестрах Фрухвиртовых

Чемпионка « »-2013 назвала возможным будущим тенниса сестер Фрухвиртовых – 17-летнюю и 15-летнюю Бренду.

«Бренда уже в таком возрасте прошла в основную сетку , а Линда вышла в четвертый круг и только в трех сетах проиграла .

Вообще уже подбирается новое поколение, младше 18 лет. Я считаю, что это очень интересно для женского тенниса. Нам нужны соперничества, нужны новые девочки, которые будут интересны детям.

Я чувствую, что эти девочки могут стать будущим женского тенниса и могут заставить уже состоявшихся игроков выходить на более высокий уровень».

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