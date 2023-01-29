46 тысяч человек пришли на финал Australian Open. Стадион вмещает всего 15 тысяч

установил рекорд посещаемости.

Во время финальной вечерней сессии, когда проходил мужской финал, турнир посетили 45 832 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году – 31 020.

Отметим, что вместимость арены Рода Лэйвера – центрального корта Australian Open – около 15 тысяч человек.

Также «Большой шлем» установил рекорд по общей посещаемости за две недели основной сетки – 839 192 зрителя. C учетом квалификации на турнире побывали рекордные 902 312 человека.

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