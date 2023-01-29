46 тысяч человек пришли на финал Australian Open. Стадион вмещает всего 15 тысяч

Теги Australian Open болельщики ATP Теннис

Australian Open установил рекорд посещаемости.

Во время финальной вечерней сессии, когда проходил мужской финал, турнир посетили 45 832 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году – 31 020.

Отметим, что вместимость арены Рода Лэйвера – центрального корта Australian Open – около 15 тысяч человек.

Также «Большой шлем» установил рекорд по общей посещаемости за две недели основной сетки – 839 192 зрителя. C учетом квалификации на турнире побывали рекордные 902 312 человека.

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8 комментариев

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encaro_one
Ответ Alexxa
А как это считают? На центральном корте где играют только 15000 мест. Где остальные были что их так точно посчитали... Если около стадиона, то такого точного счета бы не было... На других кортах??? Или зона есть куда пускают болельщиков, считая???
Не знаю об Австралии, но на Уим проход 20 фунтов по билету на территорию, и это считается, скорее всего и тут похожее
+4
0
+4
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Nikolay Stavrogin
Как там вад говорил, в прошлом году был самый популярный ао в истории?
Мы видим.
Очередное подтверждение фолк хистори от фанов рафы.
И так во всём
+14
-2
+12
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Alexxa
А как это считают? На центральном корте где играют только 15000 мест. Где остальные были что их так точно посчитали... Если около стадиона, то такого точного счета бы не было... На других кортах??? Или зона есть куда пускают болельщиков, считая???
+2
0
+2
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Евгений Фабиянчук
Теннис без Федаля будет никому не интересен, говорили они))
+18
-3
+15
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Вегетарианец_
Большой респект сербским болельщикам, которые устроили сегодня настоящее людское море вокруг Арены Рода Лэйвера, и вообще невероятно поддерживали Джоковича все эти долгие недели в Австралии, начиная с турнира в Аделаиде! Браво!
+9
-1
+8
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Михаил Солдатенков
Вот это да!
+2
0
+2
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Стоит отметить, что Ноле очень круто прокачал подачу, в последнее время больше у него простых очков на своей
+12
-1
+11
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Istianoff
Они пришли на Императора!!!
+25
-1
+24
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