Тарпищев о победе Соболенко на Australian Open: «Самое приятное, что результаты белорусских и украинских спортсменов – это результат работы советской школы»

Теги Шамиль Тарпищев Australian Open WTA Александр Лукашенко Арина Соболенко Теннис

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Арины Соболенко на Australian Open.

«Самое приятное, что результаты белорусских и украинских спортсменов – это результат работы советской школы.

Когда несколько лет назад в Минске был матч Белоруссия – США в Кубке Федерации, Александр Лукашенко просил обратить внимание на Арину Соболенко, как она подает. Он сказал, что она должна выиграть турнир «Большого шлема». Я согласился, и он оказался прав».

Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
Ответ Welshman09
Есть современное польское слово "święto" [произносится примерно как "щфе́нто"], которое означает праздничный день по церковному календарю... Кстати, подобные слова есть в украинском ("свято"), в белорусском ("свята"), да и в русском есть подобное устаревшее слово правда всегда во множественном числе ("святки"). Вроде бы старо-польское слово "świątek" [произносится примерно как "щфёнтек"] было когда-то вариантом современного слова "święto" в старом польском языке. Так что у Иги вполне себе фамилия славянского происхождения. Польское же имя Ига не является именем оригинального происхождении, а дериватом распространённых в Польше женских имён Ядвига и Игнация, который со временем сам стал самостоятельным польским женским именем.
вы тут можете писать хоть километровые лонгриды и прочие простыни..А по факту звучит не по славянски..И вообще в этих странах типа Украины и Польши жили евреи и они часто были под немцами в окупации...Так что не них ссылаться не надо..Гуркач Губерт тот же немчура))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ответ Даниил Александров
Тарпищев - не тарпищев, если не вспомнит про советскую школу
Ну что ему - это мать его!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Ну, по совести сказать, медаль же имеет две стороны, республики внесли свой вклад в Союз, другое дело последующий разлад - дело темное..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liza Veselova
Этот продукт советской эпохи уже надоел, несите другого
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goodloser
Да здравствует поиск советских приоритетов! Слоны -- продукт советской школы.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниил Александров
Тарпищев - не тарпищев, если не вспомнит про советскую школу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Welshman09
Ответ igor nn
Не уверен что имя Ига-славянское.как в принципе и фамилия.Вот есть Соукалова..Джокович.Азаренка Рыбакина..а что такое Свёнтек??))
Есть современное польское слово "święto" [произносится примерно как "щфе́нто"], которое означает праздничный день по церковному календарю... Кстати, подобные слова есть в украинском ("свято"), в белорусском ("свята"), да и в русском есть подобное устаревшее слово правда всегда во множественном числе ("святки"). Вроде бы старо-польское слово "świątek" [произносится примерно как "щфёнтек"] было когда-то вариантом современного слова "święto" в старом польском языке. Так что у Иги вполне себе фамилия славянского происхождения.

Польское же имя Ига не является именем оригинального происхождении, а дериватом распространённых в Польше женских имён Ядвига и Игнация, который со временем сам стал самостоятельным польским женским именем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
teterechka
Ответ Любитель_ФК
То что Рыбакина оказалась в Казахстане, полностью лежит на совести Тарпищева. Это именно он отказал просьбе родителей Елены помочь с финансированием дочери , когда ей было 18 лет, но главное она уже тогда подавала большие надежды на будущие победы, а Тарпищев отказал. Казахстан тут же по рассказам отца Елены создал практически идеальные условия и девочка достигла таких успехов, а мы теперь кусаем локти и смотрим с большой завистью на теннисистку , которая могла прославить Россию . Вот цена недальновидной и не профессиональной политики руководства нашего тенниса, а может просто жадности.
Да Анвярыча послушать, так поверишь, что и Медведева он самолично грудью вскормил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
В Дохе по составу будет свой турнир большого шлема.
Игроки ниже 20 места рейтинга будут играть квалификацию.
https://twitter.com/josemorgado/status/1619367026442768385
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luis Bovleck
Ответ Экспертное мнение
Всё для блага Рыбакиной
Несомненно. Его продукт. Как и Сабаленка. И если еще кто из СНГ выиграет, это тоже был он, так и запишем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luis Bovleck
Ответ Ходор
Ельцин всех заставил играть в теннис...
После того как Тарпищев вырастил в его душе теннисиста. Можно сказать, это продукт.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доминик
Эх, не на ту лошадку поставил Тарпищев в свое время. Рыбка играет финалы шлемов, стабильно громит топов, скоро будет первой ракеткой. У Потаповой за карьеру аж целая турецкая водокачка, ни одной победы над топом, в общем бездарность. Зато как ее пиарили лет пять назад!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Luis Bovleck
Так выходит Тарпищев еще и Нострадамус или Ванга какая! Отвечая отцу Рыбакиной отказом в деньгах, он заглянул в свой хрустальный шар и наперед знал как оно выйдет с Уимблдоном. Ах Шамиль, каков же старый прохиндей!
Всё для блага Рыбакиной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ходор
Ельцин всех заставил играть в теннис...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luis Bovleck
Ответ Экспертное мнение
Только вот Рыбакина представлять Россию на Уимблдоне-2022 не могла никак, ведь тогда российских спортсменов не допустили до турнира, а это пока единственная победа на ТБШ, и очень важная, которая сняла давление с нее и теперь играя в свое удовольствие раскрепощенно дошла до еще одного финала, которого возможно не было бы без Уима, а Уима бы не было будь она россиянкой)
Так выходит Тарпищев еще и Нострадамус или Ванга какая! Отвечая отцу Рыбакиной отказом в деньгах, он заглянул в свой хрустальный шар и наперед знал как оно выйдет с Уимблдоном. Ах Шамиль, каков же старый прохиндей!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
Ответ Luis Bovleck
Так правильно же произность Святек, что с польского означает "Рождество". Святек > Святки, от старославянского. Свёнтек - это уже Швеция какая-то))
О как?..Ну так бы и звали.чё она стестяется?А по факту звучит как немка или еврейка..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanith
cтарпер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luis Bovleck
Ответ igor nn
Не уверен что имя Ига-славянское.как в принципе и фамилия.Вот есть Соукалова..Джокович.Азаренка Рыбакина..а что такое Свёнтек??))
Так правильно же произность Святек, что с польского означает "Рождество". Святек > Святки, от старославянского. Свёнтек - это уже Швеция какая-то))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Любитель_ФК
То что Рыбакина оказалась в Казахстане, полностью лежит на совести Тарпищева. Это именно он отказал просьбе родителей Елены помочь с финансированием дочери , когда ей было 18 лет, но главное она уже тогда подавала большие надежды на будущие победы, а Тарпищев отказал. Казахстан тут же по рассказам отца Елены создал практически идеальные условия и девочка достигла таких успехов, а мы теперь кусаем локти и смотрим с большой завистью на теннисистку , которая могла прославить Россию . Вот цена недальновидной и не профессиональной политики руководства нашего тенниса, а может просто жадности.
Только вот Рыбакина представлять Россию на Уимблдоне-2022 не могла никак, ведь тогда российских спортсменов не допустили до турнира, а это пока единственная победа на ТБШ, и очень важная, которая сняла давление с нее и теперь играя в свое удовольствие раскрепощенно дошла до еще одного финала, которого возможно не было бы без Уима, а Уима бы не было будь она россиянкой)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kyckoba
О Боже мой, завтра тоже польётся про советскую школу тенниса и братские народы?🙈
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JozY
О господи! Когда уже примазалка сломается?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
Ответ Andrey Shvalbe
А Швентек из востоевропейских славян... жду от него идей в этом направлении. Мы тут им папу римского подкинули Из наших, из поляков, из славян (с)
Не уверен что имя Ига-славянское.как в принципе и фамилия.Вот есть Соукалова..Джокович.Азаренка Рыбакина..а что такое Свёнтек??))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
То что Рыбакина оказалась в Казахстане, полностью лежит на совести Тарпищева. Это именно он отказал просьбе родителей Елены помочь с финансированием дочери , когда ей было 18 лет, но главное она уже тогда подавала большие надежды на будущие победы, а Тарпищев отказал. Казахстан тут же по рассказам отца Елены создал практически идеальные условия и девочка достигла таких успехов, а мы теперь кусаем локти и смотрим с большой завистью на теннисистку , которая могла прославить Россию . Вот цена недальновидной и не профессиональной политики руководства нашего тенниса, а может просто жадности.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Amused 2Death
Присоседился, примазался опять, побирушник несчастный. Я бы на месте Путина позвал его на ковер и заставил отчитаться, почему, собственно, большой талант Елена Рыбакина утекла в Казахстан и почему кубок Уимблдона сейчас у них, а не в Москве. И затем уволил к чертям собачьим.
На месте Путина ты бы точно не думал сейчас о каком-то там теннисе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nicky Finnicky
"Арына - наш продухт, я сам растил, на грядке, на заднем дворе. И украинских теннисистов тоже я растил. На грядке укропа. Это всё был я, я, всё это время, так и знайте!"
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий