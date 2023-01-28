Тарпищев о победе Соболенко на Australian Open: «Самое приятное, что результаты белорусских и украинских спортсменов – это результат работы советской школы»
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Арины Соболенко на Australian Open.
«Самое приятное, что результаты белорусских и украинских спортсменов – это результат работы советской школы.
Когда несколько лет назад в Минске был матч Белоруссия – США в Кубке Федерации, Александр Лукашенко просил обратить внимание на Арину Соболенко, как она подает. Он сказал, что она должна выиграть турнир «Большого шлема». Я согласился, и он оказался прав».
Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко
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Польское же имя Ига не является именем оригинального происхождении, а дериватом распространённых в Польше женских имён Ядвига и Игнация, который со временем сам стал самостоятельным польским женским именем.
Игроки ниже 20 места рейтинга будут играть квалификацию.
https://twitter.com/josemorgado/status/1619367026442768385