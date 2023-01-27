Циципас – самый молодой финалист Australian Open с 2011-го
Стефанос Циципас вышел в финал Australian Open, обыграв Карена Хачанова – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.
24-летний грек стал самым молодым финалистом мужского Australian Open с 2011 года.
Тогда за титул играли 23-летние Новак Джокович и Энди Маррей, и в трех сетах победил серб.
В воскресенье Циципас поборется с Джоковичем или Томми Полом.
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
Плюс, у Ципки есть опыт финала РГ, где он взял два сета. Тоже опыт, как никак. Нужно брать третий и отправлять серба на пенсию.
В первом финале ао)