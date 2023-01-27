Циципас – самый молодой финалист Australian Open с 2011-го

вышел в финал , обыграв – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.

24-летний грек стал самым молодым финалистом мужского Australian Open с 2011 года.

Тогда за титул играли 23-летние и , и в трех сетах победил серб.

В воскресенье Циципас поборется с Джоковичем или .

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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