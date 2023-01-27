Циципас – самый молодой финалист Australian Open с 2011-го

Теги Новак Джокович Энди Маррей Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас вышел в финал Australian Open, обыграв Карена Хачанова – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.

24-летний грек стал самым молодым финалистом мужского Australian Open с 2011 года.

Тогда за титул играли 23-летние Новак Джокович и Энди Маррей, и в трех сетах победил серб.

В воскресенье Циципас поборется с Джоковичем или Томми Полом.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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12 комментариев

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Надежда Маханькова
Хоть Карен и проиграл, но с достойным счётом и не абы кому. Горжусь! Новаку и Стёпе удачи!
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Карпесов
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну да, против 9 кратного победителя турнира опыта должно хватить)) В первом финале ао)
Ну Медведеву хватило.
Плюс, у Ципки есть опыт финала РГ, где он взял два сета. Тоже опыт, как никак. Нужно брать третий и отправлять серба на пенсию.
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Korendos
По моему мнению, он самый перспективный игрок, но у него еще нет такого опыта. В ближайшие годы он будет расти и прибавлять.
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SaltyRose
“В воскресенье Циципас поборется с Джоковичем или Томми Полом” - так мило и наивно звучит это «или».
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costa0545
Посмотрим из какого он теста, отлетит от Джокера как Даниил или выиграть сможет первый шлем.
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mr_ h2o
Ответ as009595@icloud.com
Думаю теперь Циципас не упустит финал и возьмет реванш у Новака, на рг тогда просто не хватило опыта
По мне без шансов. Новак и злой и мотивированный. Будет давать очередной урок некстгену
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Nikolay Stavrogin
Ответ as009595@icloud.com
Думаю теперь Циципас не упустит финал и возьмет реванш у Новака, на рг тогда просто не хватило опыта
Ну да, против 9 кратного победителя турнира опыта должно хватить))
В первом финале ао)
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+10
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as009595@icloud.com
Думаю теперь Циципас не упустит финал и возьмет реванш у Новака, на рг тогда просто не хватило опыта
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mrs Bennet
Степе 24 года, это самый плодотворный период в теннисе.
+1
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kyckoba
Ответ Fomin525
ну а Медведеву сколько было в финале против Джоковича два года назад?
25 исполнилось во время турнира, тк в том году он в феврале проводился из-за ковида
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+12
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Верховенский1990
Эх ностальгия АО 11, когда начинался великий прорыв Новака, когда он отдал за турнир только 1 сет некому Додигу, было время.
+17
-1
+16
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Fomin525
ну а Медведеву сколько было в финале против Джоковича два года назад?
+5
-1
+4
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