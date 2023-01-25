Australian Open: Кори Гауфф/Джессика Пегула — Суко Аояма/Ена Шибахара прямая трансляция матча 27.01.2023

Теги Australian Open WTA Суко Аояма Джессика Пегула Ена Шибахара Кори Гауфф Теннис

Во втором полуфинале женского парного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису американки Кори Гауфф и Джессика Пегула будут играть с японской парой Суко Аояма и Ена Шибахара. Матч состоится 27 января, ориентировочное начало не ранее 05:15 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Кори Гауфф и Джессика Пегула на данный момент первая и третья ракетки парного женского тенниса, и это уже о многом говорит. Правда, посеяны они на турнире под вторым номером, под первым играют многократные победительницы турниров Большого шлема чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Американки играли ранее в финале Открытого чемпионата Франции, а вот совместных побед на мэйджорах у них нет. На Australian Open Гауфф добиралась ранее дважды только до четвертьфинала, а Пегула и вовсе заканчивала выступления во втором раунде. Теперь им предоставляется отличный шанс выйти в финал в паре. Тем более, что результаты их шли по нарастающей. В четвертьфинале они отдали только два гейма своим соперницам тайваньско-китайской паре Хаочинь-Чжаосюань.

А вот японки Суко Аояма и Ена Шибахара как раз имеют опыт выступлений в полуфинале Австралиан Опен. Они играли на этой стадии не далее как в прошлом году, но уступили. В сумме на двоих теннисистки выиграли 25 турниров в парном разряде, помимо полуфинала в Австралии, они играли в ½ Уимблдонского турнира. На нынешнем турнире их путь оказался схожим с дуэтом американок. В первом круге им понадобилось сыграть три сета, чтобы обыграть польско-китайскую пару Магду Линетт и Сиюй Ван, а затем они без особого труда уверенно проходили всех своих соперниц. Теперь есть шанс впервые в карьере выйти в финал турнира Большого шлема.

Однако для этого нужно будет очень постараться. Все-таки на стороне американок заметное преимущество по многим компонентам. Букмекеры их и считают фаворитками. Winline предлагает на победу Гауфф и Пегулы коэффициент 1,41, выигрыш Аоямы и Ена Шибахары в этом матче оценивается коэффициентом 2,95.

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