Australian Open: Кори Гауфф/Джессика Пегула — Суко Аояма/Ена Шибахара прямая трансляция матча 27.01.2023

Во втором полуфинале женского парного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису американки Кори Гауфф и Джессика Пегула будут играть с японской парой Суко Аояма и Ена Шибахара. Матч состоится 27 января, ориентировочное начало не ранее 05:15 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Кори Гауфф и Джессика Пегула на данный момент первая и третья ракетки парного женского тенниса, и это уже о многом говорит. Правда, посеяны они на турнире под вторым номером, под первым играют многократные победительницы турниров Большого шлема чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Американки играли ранее в финале Открытого чемпионата Франции, а вот совместных побед на мэйджорах у них нет. На Australian Open Гауфф добиралась ранее дважды только до четвертьфинала, а Пегула и вовсе заканчивала выступления во втором раунде. Теперь им предоставляется отличный шанс выйти в финал в паре. Тем более, что результаты их шли по нарастающей. В четвертьфинале они отдали только два гейма своим соперницам тайваньско-китайской паре Хаочинь-Чжаосюань.

А вот японки Суко Аояма и Ена Шибахара как раз имеют опыт выступлений в полуфинале Австралиан Опен. Они играли на этой стадии не далее как в прошлом году, но уступили. В сумме на двоих теннисистки выиграли 25 турниров в парном разряде, помимо полуфинала в Австралии, они играли в ½ Уимблдонского турнира. На нынешнем турнире их путь оказался схожим с дуэтом американок. В первом круге им понадобилось сыграть три сета, чтобы обыграть польско-китайскую пару Магду Линетт и Сиюй Ван, а затем они без особого труда уверенно проходили всех своих соперниц. Теперь есть шанс впервые в карьере выйти в финал турнира Большого шлема.

Однако для этого нужно будет очень постараться. Все-таки на стороне американок заметное преимущество по многим компонентам. Букмекеры их и считают фаворитками. Winline предлагает на победу Гауфф и Пегулы коэффициент 1,41, выигрыш Аоямы и Ена Шибахары в этом матче оценивается коэффициентом 2,95.

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