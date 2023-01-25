Мартен/Шарди — Зелиньский/Нис прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде стали французские теннисисты Фабрис Мартен и Жереми Шарди, а также польско-французская пара Ян Зелиньский и Уго Нис. Их поединок состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало матча в 05:00 по московскому времени.

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В нижней половине турнирной сетки у мужчин-парников были куда более именитые и сильные теннисисты, но в итоге мы увидим полуфинал, в котором будут принимать участие три французских спортсмена. Жереми Шарди и Фабрис Мартен в первом круге обыграли пару Максима Кресси из США и своего соотечественника Албано Оливетти. Во втором круге их соперниками были индийская пара Срирам Баладжи и Джеван Недунчхезхиян, в третьем чехо-словацкая пара Иржи Лехечка и Алекс Молчан. Всех этих соперников французы прошли довольно легко в двух сетах. А вот матч за выход в полуфинал у них получился более упорным. Шарди и Мартену противостояла пара посеянная на турнире под третьим номером: Марсело Аревало из Сальвадора и Жан-Жюльен Ройер из Нидерландов. Теннисистам пришлось в третьем сете играть супертай-брейк, и французы оказались сильнее. Пара Яна Зелиньского и Уго Ниса, наоборот, первые три круга преодолевала с трудом, ей везде для победы требовалось сыграть три сета. В первом матче были обыграны бразилец Рафаэль Матос и испанец Давид Вега Эрнандес, во втором австралийцы Макс Перселл и Джордан Томпсон на супертай-брейке. В третьем в соперниках была легенда мирового парного тенниса Раджив Рам из США и британец Джо Солсбери, здесь они были посеяны под вторым номером и считались фаворитами, но Зелиньский и Нис смогли обыграть их в трех сетах. Воодушевленные, в четвертьфинале они не оставили шансов еще одной французской паре Бенжамену Бонзи с Артуром Риндеркнешем, отдав им только пять геймов.

покрытие корта — хард

победы/поражения Мартена/Шарди в 2023 году — 4/0

победы/поражения Мартена/Шарди на харде — 4/0

победы/поражения Зелиньского/Ниса в 2023 году — 4/0

победы/поражения Зелиньского/Ниса на харде — 4/0

Факты и статистика перед матчем Мартен/Шарди — Зелиньский/Нис

Пара Мартен/Шарди в 2019 году выступала в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Всего на их счету семь завоеванных титулов. На Australian Open они впервые сыграют в полуфинале. Уго Нис с Яном Зелиньским никогда ранее не выступали в полуфинале турнира Большого шлема.

Статистика личных встреч Мартен/Шарди — Зелиньский/Нис

Соперники ранее на теннисных кортах не пересекались, и это будет их первый опыт личных встреч.

Прогноз на матч Мартен/Шарди — Зелиньский/Нис

С одной стороны, у французов более сыгранная пара, с другой, Зелиньский и Нис показывают более уверенный теннис на турнире, обыграв сильные пары. Букмекеры склоняются в пользу второго дуэта. Winline предлагает на победу польско-французской пары коэффициент 1,70, успех Мартена и Шарди оценивается коэффициентом 2,16.

Наш прогноз: турнир у пар на этот раз очень непредсказуем, но Зелиньский и Нис должны брать верх в трех сетах.

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