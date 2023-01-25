Полиция допрашивает болельщиков, которые принесли на Australian Open флаг России с Путиным. Они угрожали охранникам

Теги Australian Open ATP Политика Теннис

Полиция допрашивает четырех болельщиков, которые принесли на Australian Open флаг России.

После матча Новака Джоковича с Андреем Рублевым болельщики собрались у центрального стадиона и кричали про дружбу России и Сербии. У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, были люди в футболках с буквой Z.

«Это был наш ответ [на запрет проносить на трибуны российский и белорусский флаги], попытка показать русский дух. Нескольких болельщиков арестовала и увезла австралийская полиция», – приводит РИА Новости слова атамана австралийского казачества Семена Бойкова.

Tennis Australia выпустила заявление о произошедшем.

«Четыре зрителя, покидавшие стадион, демонстрировали неподобающие флаги и символы и угрожали охранникам.

Полиция штата Виктория вмешалась и их допрашивает.

Комфорт и безопасность каждого – наш приоритет, и мы тесно сотрудничаем с органами безопасности и властями».

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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76 комментариев

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Олег Кучтраев
Видимо стаканчиками кидались
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chemical brother
Ответ Alexander2022
Слон нынче тот, кого пинают все кому не лень и не хотят иметь с ним ничего общего?)
Смотря кого ты имеешь в виду под слоном - и кого под пинающими.
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Zakal
Ответ tyuiop tyuiop
Его нет больше, это впорядке?
Он освобожден
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Владимир Ильич
Тут все собрались , кому Путин в штаны насрал или ещё подтянуться?😁
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Alexander2022
Ответ chemical brother
Либерня соевая, фас! Идеальная новость для неполживых мосек потявкать на слона)
Слон нынче тот, кого пинают все кому не лень и не хотят иметь с ним ничего общего?)
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atelos
Ответ tyuiop tyuiop
Тебе надо узнать определение фашизма
он сейчас идет с запада, где и зародился
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atelos
Ответ tyuiop tyuiop
Его нет больше, это впорядке?
Он есть, не плакай
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Лютый альбинос
Ответ Dullee Blogondy
Да? И кто из них дрался с охраной или полицией? Эта Бриттни по невнимательности словилась. Уилан - агент разведки. И вправду, очень "четкое описание" хамоватых, скорее всего в стельку пьяных русских гопников-мудозвонов, которые лезут на предст. закона с криком "я те щас начищу". Я не субьективен. Если бы на условный "Кубок Кремля" заявился аналогичный буйный англосакс, его бы зеркально отправили "протрезвляться" и всё ПО ДЕЛУ.
Серьёзно? То есть у нас менты задерживали кого-то за флаг Британии и портрет короля Карла?
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tyuiop tyuiop
Ответ trumpet
Никак не могу забыть забаненные после вторжения в Ирак флаги Америки, Британии, Польши и Украины...
А забыть реакцию России можешь?
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tyuiop tyuiop
Ответ Verdo
не п####, Русским не когда не стыдно, что они Русские, ты либо хохол, либо еврей, как зеля
По твоему у русских не бывает совести?
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tyuiop tyuiop
Ответ atelos
австралия была колонизирована англией, большинство аборигенов было уничтожено. По статистике только в 20 государств во всем мире не ступала нога британского солдата. .... и где фашисты???
Тебе надо узнать определение фашизма
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tyuiop tyuiop
Ответ atelos
С Соледаром уже все в порядке ... устаревшая информация. ну да ... пока до австралии дойдет.
Его нет больше, это впорядке?
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Сергей Носков
Ответ Леван Мкртчян
Если где-то есть представители австралийского казачества, значит где-то должны быть и представители поволжских бушменов
Ай, молодца!👏👏👏
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alex fenix
Выслать бы эти казаков, да в родные степи. Нефиг им по австралийским пустыня мотыляться. Пусть тут тиктокеров гоняют... Ебланавты..
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Паскаль Шимбонда
Ответ Александр Кот
Ты о Косово?
Нет)
У тебя видимо еще и с географией туго, раз ты не знаешь, как флаг Косово выглядит. Но, гугл тебе в помощь, разберешься я думаю, хотя не факт 🤡
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Sport Gr
Ответ Buharoid
А что все это казачество делает в Австралии? Марш на родину, защищать портреты Путина под Соледаром.
Такая же история с украинскими вояками на российских сайтах и ресурсах,спортсе в три числе.
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(Алекс Кросс
путинские титушки.... ) кто бы сомневался )
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Родион Горбачев
Чем интересно эти пацанята могут угрожать охранникам?)
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Verdo
Ответ Юрий Шушляпин
Флаг фaшистского государства, устроившего войну и оккупировавшую другую страну, просто неприемлем для показа. Сегодня мне стыдно иногда признаваться, что я русский и гражданин России, но люди должны знать, что такие есть! Верящие в свободу России от путинизма, а Украине слава за мужество и стойкость!
не п####, Русским не когда не стыдно, что они Русские, ты либо хохол, либо еврей, как зеля
+6
-6
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Williamssss
Почему эти горячие патриоты до сих пор не на фронте? В них там нуждаются!
+12
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Bobby Clarke
Перед началом АО наткнулся на ютубе на этих австралийских казачков - чуть глаза не потерял.
+8
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Пользователь заблокирован
Ответ Юрий Шушляпин
Флаг фaшистского государства, устроившего войну и оккупировавшую другую страну, просто неприемлем для показа. Сегодня мне стыдно иногда признаваться, что я русский и гражданин России, но люди должны знать, что такие есть! Верящие в свободу России от путинизма, а Украине слава за мужество и стойкость!
Либеростня со спортссру, пост удалить не камильфо? смотрите, как и Навоша 12 лет получите
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TennisForever
Евгеша ,ушлепок,катись в хохлоплядию свою .
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TennisForever
Football is coming home,зарегился сегодня на этом сайте,чтобы чушь нести здесь ?
Хохлобот хренов ,тебя кто сюда заслал?
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генгбенг
Жаль ,что пыпа трус , и не ударит яо по Мельбурну.
Флаги видети -ли неподобающие
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