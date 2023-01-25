Полиция допрашивает болельщиков, которые принесли на Australian Open флаг России с Путиным. Они угрожали охранникам

Полиция допрашивает четырех болельщиков, которые принесли на Australian Open флаг России.

После матча Новака Джоковича с Андреем Рублевым болельщики собрались у центрального стадиона и кричали про дружбу России и Сербии. У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, были люди в футболках с буквой Z.

«Это был наш ответ [на запрет проносить на трибуны российский и белорусский флаги], попытка показать русский дух. Нескольких болельщиков арестовала и увезла австралийская полиция», – приводит РИА Новости слова атамана австралийского казачества Семена Бойкова.

Tennis Australia выпустила заявление о произошедшем.

«Четыре зрителя, покидавшие стадион, демонстрировали неподобающие флаги и символы и угрожали охранникам.

Полиция штата Виктория вмешалась и их допрашивает.

Комфорт и безопасность каждого – наш приоритет, и мы тесно сотрудничаем с органами безопасности и властями».

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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