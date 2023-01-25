Рублев, четвертый раз проиграв подачу Джоковичу: «#####, ######. Ой, #####»
Андрей Рублев проигрывает в четвертьфинале Australian Open против Новака Джоковича. При счете 1:6, 2:4 он четвертый раз проиграл подачу – допустив двойную ошибку на брейк-пойнте.
После этого он закричал в сторону ложи: «Сука! Сука! Сука!»
Потом он сел во время перехода и добавил: «#####, ######. Ой, #####».
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[женщина с пониженной социальной ответственностью], [капец] на [мужской орган]
В общем, Рублик прав :о)