Рублев, четвертый раз проиграв подачу Джоковичу: «#####, ######. Ой, #####»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев проигрывает в четвертьфинале Australian Open против Новака Джоковича. При счете 1:6, 2:4 он четвертый раз проиграл подачу – допустив двойную ошибку на брейк-пойнте.

После этого он закричал в сторону ложи: «Сука! Сука! Сука!»

Потом он сел во время перехода и добавил: «#####, ######. Ой, #####».

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40 комментариев

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atelos
Ответ Kretsche48
Я тебе, "угадывателю по аватаркам" из-под забора, задал конкретный вопрос - с ответом ты предсказуемо слился. Быдлoнaбрocы про "тыскаковораёна" оставь, в таком случае, в свой адрес в первую очередь. Видать, твой потолок.
Да понятно где ты ... Не там где Андрей! А намного ниже ,,,, Туда и лучи солнца наверное не заглядывают :) Вот от того и зловозбужденный.
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dart darteg
Ответ Навальный футбол
Б****, п*****. Ой, б****
приятно видеть профи,спасибо)
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Навальный футбол
Ответ dart darteg
очень сложно,хотя бы пару букв откройте
Б****, п*****. Ой, б****
+1
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Vlad McS
Ответ Игореха Веселов
Откройте букву "Б")
вращайте барабан
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Kretsche48
Ответ atelos
Задело таки тебя!!! И по поводу третьесортности видимо о себе :)
Я тебе, "угадывателю по аватаркам" из-под забора, задал конкретный вопрос - с ответом ты предсказуемо слился. Быдлoнaбрocы про "тыскаковораёна" оставь, в таком случае, в свой адрес в первую очередь. Видать, твой потолок.
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atelos
Ответ Kretsche48
Откуда лично ты знаешь, где я? И он где? Там же, где и остальные третьесортные - вечно "вот-вот, вот щас". Так всю карьеру и трепыхаются.
Задело таки тебя!!! И по поводу третьесортности видимо о себе :)
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Kretsche48
Ответ atelos
Где ОН (Андрей) ... и где ты ..... 0.
Откуда лично ты знаешь, где я? И он где? Там же, где и остальные третьесортные - вечно "вот-вот, вот щас". Так всю карьеру и трепыхаются.
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-3
-3
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DebunkerOfMyths
Новость про то, что в ложе находилось сразу 3 животных из семейства собачьих женского пола? Или игра в "Угадай #####, ######"?)
0
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Игореха Веселов
Откройте букву "Б")
+2
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+2
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SlavaZelenograd
Видос есть ? 🤗✨✨✨
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Сергей Носков
Есть лингвисты-филологи в комментах?
+2
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+2
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dedpihto59
От бессилия👎‼️
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Vedved
Ответ Kretsche48
Всё, что умеет истеричка. Когда халявка заканчивается - осталось только материться. На первом же серьёзном сопернике - домой. Ракеток он там сколько сломал в это раз?
Хах) так можно про любого соперника Новака сказать, за последние несколько лет: на первом же серьезном сопернике - домой😅
+4
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+4
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Иван Филиппенков
Ответ bettini
Это - женский пол собаки. Хотя, в этом случае, я не думаю, что Рублев вспоминал собак)
Ну а почему бы и нет, Великий Казахский Теннисист Саша Бублик вспоминал и собак, и маму их и много ещё кого
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0
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Nikolay Stavrogin
Все мы бываем немножко Рублёвым)
+5
0
+5
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atelos
Ответ Kretsche48
Всё, что умеет истеричка. Когда халявка заканчивается - осталось только материться. На первом же серьёзном сопернике - домой. Ракеток он там сколько сломал в это раз?
Где ОН (Андрей) ... и где ты ..... 0.
+8
-1
+7
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Ivan Ivanov
Ответ Блуждающий странник
То есть "сука" вы не закрыли, а остальное в виде ребуса. Наверное Рублев увидел собаку на трибунах, именно такой же контекст
зачем закрывать "суку"?
+1
0
+1
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S.Graf
Попробую перевести этот ребус
[женщина с пониженной социальной ответственностью], [капец] на [мужской орган]
В общем, Рублик прав :о)
+4
-1
+3
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Михаил1970
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Великий русский язык. Если уж пишете "сука", то расшифруйте нам весь ребус
собака с низким уровнем социальной ответственности.
+7
0
+7
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Иван1984
И как тут разобрать?? Югослав обещал драть молодых в задницы, так и держит слово!!
+6
-2
+4
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crazy_elky
«Жаль, конечно. Ой, обидно» - сказал Андрей.
+21
0
+21
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Kretsche48
Всё, что умеет истеричка. Когда халявка заканчивается - осталось только материться. На первом же серьёзном сопернике - домой. Ракеток он там сколько сломал в это раз?
+7
-14
-7
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SaltyRose
Спортс, как не стыдно вам на Андрея наговаривать, он просто кричал: «So bad! So bad! So bad!” 😉
+10
0
+10
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Luis Bovleck
Рубло, крикни Джокеру: "Эй, Новаче! Бедро не болит?"
+4
-6
-2
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porosenochek
Просто ####### новости сегодня!
+3
0
+3
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