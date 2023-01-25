Василий Уткин: «Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих»
Комментатор Василий Уткин высказался о теннисе.
«Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих. А тут они еще и тащат…»
На Australian Open Карен Хачанов вышел в полуфинал, а Андрей Рублев – в четвертьфинал.
У Хачанова второй полуфинал «Шлема» подряд. Деловито закрыл соперника с травмой
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Это как сравнивать ФК с Футболом, шиза из такого ряда. Да, болельщик футбола может посмотреть и ФК, но потому что это слишком разные виды, а не как альтернатива футболу.
В теннисе раздражает эта высокомерие и преисполененность зрителей, (обычно это свойственно выскочкам) долго невозможно вытерпеть.
П,С Она не лучше, она другая. Больше подходит для индивидуального развития.
Но в комментах обычно выпендрежники у которых ничего этого нету, а значит они не понимают этот спорт. Просто купились на пафос и улыбку ведущих евроспорт, ну и знают что спорт для богатых. Они даже не понимают вайб этого спорта и как надо обсуждать, болеть. Тупо как в футболе болеют,ну и еще сравнивает этот нишевый спорт с массовым как футбол. Это говорит об их интеллекте. Я же говорю, невыносимые люди.