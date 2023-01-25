Василий Уткин: «Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих»

Комментатор Василий Уткин высказался о теннисе.

«Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих. А тут они еще и тащат…»

На Australian Open Карен Хачанов вышел в полуфинал, а – в четвертьфинал.

У Хачанова второй полуфинал «Шлема» подряд. Деловито закрыл соперника с травмой

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