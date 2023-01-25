Василий Уткин: «Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих»

Теги Василий Уткин Australian Open ATP WTA Карен Хачанов Андрей Рублев Теннис

Комментатор Василий Уткин высказался о теннисе.

«Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих. А тут они еще и тащат…»

На Australian Open Карен Хачанов вышел в полуфинал, а Андрей Рублев – в четвертьфинал.

У Хачанова второй полуфинал «Шлема» подряд. Деловито закрыл соперника с травмой

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37 комментариев

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Tendorro
Ответ ХЫЫЫ
Еще больше в комментах, которые считают себя причастным к богатому спорту а "футбол для плебеев". Ну у них крутится это на языке, я прямо ощущаю снобизм исходящий от них. Ведут себя подчеркнуто другими чем остальной сайт, это забавляет.
ну можно сравнить с тем, что футбол это как мейнстрим-попс, а теннис артхаус. и то и другое по-своему прекрасно) а вообще в среде спортсменов нет этой бредовой зависти или сравнений, в основном царит взаимный респект. Многие футболисты ценят теннис (футболисты Арсенала в своё время поклонялись Федереру или Зизу часто мелькавший на Ролан Гарос), так же как и многие известные теннисты любят футбол (Рафа Надаль так вообще мог стать футболистом, просто судьба по иному распорядилась) . Теннис изначально аристократический вид спорта это факт, так же как футбол спорт рабочих после смены, но в нынешнем мире эти различия уже притянуты за уши - и то и другое в первую очередь - рейтинговые тв шоу, за которые публика платит деньги.
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Tendorro
Ответ ХЫЫЫ
Это как довольствоваться отбросами и еще выпендриваться, что ты высшей лиге)) Еще про футбол такие пишут. Теннис дорогой спорт, 90% любителей выскочки, 10% богатые, которые тоже кичаться этой избранностью, так что заслуживают хейт.
что за дичь и комплексы, мы о каких-то дорогих машинах говорим или предметах роскоши и статуса или о спорте с физ нагрузками ? так получилось, что всё детство занимался с теннисной секции и решил последние несколько лет возобновить занятия, благо у меня есть отличный спарринг партнёр - мой брат, который играет почти всю жизнь, в моём городе достаточно открытых кортов (Спб), чтобы не запариваться с арендой в летний сезон. Зимой арендуем (опять же можно найти варианты). И это всё делаем не чтобы выпендриться в инсте (удивительно да?),а для кайфа от игры, которой проникаешься, когда начинаешь чаще тренироваться. То что вы втираете про дорогой спорт закономерно для становления профессионалов, так и, чтобы хоккеиста выростить тоже нужны вложения для покупки снаряжения и прочего. И потом сравните количество миллионеров-футболистов и миллионеров-теннисистов, сильно удивитесь.
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ХЫЫЫ
Ответ Tendorro
на счёт высокомерия это зависит от отдельных игроков, спорт индивидуальный и люди тоже разные. есть снобы типа Циципаса, фрики-хулиганы типа Кирьоса или искренний рубаха-парень Рублёв. в общем набор индивидуальностей. Публика на разных турнирах разная. На уимблдоне супер пафосная, на US open и Australia open порой трешёвая
Еще больше в комментах, которые считают себя причастным к богатому спорту а "футбол для плебеев". Ну у них крутится это на языке, я прямо ощущаю снобизм исходящий от них. Ведут себя подчеркнуто другими чем остальной сайт, это забавляет.
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ХЫЫЫ
Ответ Tendorro
у меня хватает денег только на периодическую покупку мячей и перетяжку струн, нет личного корта, мы с братом играем на муниципальных летом и всё равно теннис для нас хорош, иногда собираем любительские турниры и это отдельный кайф
Это как довольствоваться отбросами и еще выпендриваться, что ты высшей лиге)) Еще про футбол такие пишут. Теннис дорогой спорт, 90% любителей выскочки, 10% богатые, которые тоже кичаться этой избранностью, так что заслуживают хейт.
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Tendorro
Ответ ХЫЫЫ
Для чилла посмотреть можно, я тоже смотрю раз в год. Но она не может заменить футбол, чтобы хотя бы раз в неделю смотреть! Просто нет таких событии и не увлекает так. Это как сравнивать ФК с Футболом, шиза из такого ряда. Да, болельщик футбола может посмотреть и ФК, но потому что это слишком разные виды, а не как альтернатива футболу. В теннисе раздражает эта высокомерие и преисполененность зрителей, (обычно это свойственно выскочкам) долго невозможно вытерпеть. П,С Она не лучше, она другая. Больше подходит для индивидуального развития.
на счёт высокомерия это зависит от отдельных игроков, спорт индивидуальный и люди тоже разные. есть снобы типа Циципаса, фрики-хулиганы типа Кирьоса или искренний рубаха-парень Рублёв. в общем набор индивидуальностей. Публика на разных турнирах разная. На уимблдоне супер пафосная, на US open и Australia open порой трешёвая
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ХЫЫЫ
Ответ Евгений Фабиянчук
Скажу за себя - как большой фанат футбола с детства, когда я плотнее уже в зрелом возрасте увлёкся теннисом, я понял, насколько он во всём ГОРАЗДО интереснее футбола. Это про просмотр. Касательно занятий то же - когда есть возможность поигрывать в теннис и гонять на шоссейном велосипеде, коллективная беготня за мячом кажется такой плебейской туфтой((
Для чилла посмотреть можно, я тоже смотрю раз в год. Но она не может заменить футбол, чтобы хотя бы раз в неделю смотреть! Просто нет таких событии и не увлекает так.
Это как сравнивать ФК с Футболом, шиза из такого ряда. Да, болельщик футбола может посмотреть и ФК, но потому что это слишком разные виды, а не как альтернатива футболу.
В теннисе раздражает эта высокомерие и преисполененность зрителей, (обычно это свойственно выскочкам) долго невозможно вытерпеть.
П,С Она не лучше, она другая. Больше подходит для индивидуального развития.
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Tendorro
Ответ ХЫЫЫ
Теннис хорош, если есть деньги и личный корт. Но в комментах обычно выпендрежники у которых ничего этого нету, а значит они не понимают этот спорт. Просто купились на пафос и улыбку ведущих евроспорт, ну и знают что спорт для богатых. Они даже не понимают вайб этого спорта и как надо обсуждать, болеть. Тупо как в футболе болеют,ну и еще сравнивает этот нишевый спорт с массовым как футбол. Это говорит об их интеллекте. Я же говорю, невыносимые люди.
у меня хватает денег только на периодическую покупку мячей и перетяжку струн, нет личного корта, мы с братом играем на муниципальных летом и всё равно теннис для нас хорош, иногда собираем любительские турниры и это отдельный кайф
+2
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+2
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Евгений Фабиянчук
Ответ Сергей Носков
Давно не смотрел снукер. Но ведь был же там Трамп, я не ошибаюсь? А всяких помётов, бачков и боброедок не смотрю вообще.
Трамп хорош последний месяц, как будто бы яички обрёл)
+1
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+1
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Евгений Фабиянчук
Ответ ХЫЫЫ
Шикарный, чтобы поиграть самому. А фанатеть как от футбола, это смех. Одни и те же люди наверху, люди сидят тут и обсасывают их строя из себя ценителей. Пафос и высокомеерие у фанатов немереный. Ну они думают, что избранные, смотрят спорт для богатых. И и стараются делать вид, что соответствуют. 😁
Скажу за себя - как большой фанат футбола с детства, когда я плотнее уже в зрелом возрасте увлёкся теннисом, я понял, насколько он во всём ГОРАЗДО интереснее футбола. Это про просмотр. Касательно занятий то же - когда есть возможность поигрывать в теннис и гонять на шоссейном велосипеде, коллективная беготня за мячом кажется такой плебейской туфтой((
+3
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+2
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vs1804
А кто для Вас свои?
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Сергей Носков
Ответ Aporte14
Это к Соловьёву. Его кумир
Давно не смотрел снукер. Но ведь был же там Трамп, я не ошибаюсь? А всяких помётов, бачков и боброедок не смотрю вообще.
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Ressport3456
Ну как бы есть ещё и ММА. Где уверенно за наших можно поболеть 😌
+1
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+1
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Aporte14
Ответ Сергей Носков
Как там экс-президент США?
Это к Соловьёву. Его кумир
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Ответ doty
Теннис это шикарный спорт. Просто большинство не в курсе на сколько он лучше футбола, да и всех остальных видов...
Даа, кажется, что даже, для человека, который совсем не любит спорт, физ. нагрузки и т.д., теннис может стать идеальной игрой. На тренировках азарт и веселье преобладают над усталостью
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Stantheman1997
Ответ sfilatov13
кто вас так сильно обидел?
Это лудоман,их обидела жизнь
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Сергей Носков
Ответ Aporte14
А я ещё снукер смотрю. Без наших.
Как там экс-президент США?
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Сергей Носков
Ответ Ksenia RN
Что тащат? Куда тащат? Сливщик на сливщике и сливщиком погоняет. То-то и печально, теннис - один из немногих видов спорта, где наши допущены до соревнований, но болеть не за кого - или сливают, или делают показушные каминг-ауты, или несут стыдную миролюбивую белиберду, или, напротив, делают неуместные политзаявления по конфликту, на который всем плевать, т.к. здесь можно, за это по башке не прилетит.
👏👏👏
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-1
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ХЫЫЫ
Теннис хорош, если есть деньги и личный корт.
Но в комментах обычно выпендрежники у которых ничего этого нету, а значит они не понимают этот спорт. Просто купились на пафос и улыбку ведущих евроспорт, ну и знают что спорт для богатых. Они даже не понимают вайб этого спорта и как надо обсуждать, болеть. Тупо как в футболе болеют,ну и еще сравнивает этот нишевый спорт с массовым как футбол. Это говорит об их интеллекте. Я же говорю, невыносимые люди.
+3
-6
-3
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Aporte14
А я ещё снукер смотрю. Без наших.
+4
0
+4
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yesnil
Ответ doty
Теннис это шикарный спорт. Просто большинство не в курсе на сколько он лучше футбола, да и всех остальных видов...
Шикарный , но позволь каждому сделать свои выбор
+6
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+6
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Евгений Головин
Ответ Доминик
Ждем Губерниева в теннисе. Этот клоун не заставит себя долго ждать.
Ну скорее всего это будет означать, что теннис появится на Матч тВ. Я только за. А Губера можно потише сделать
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Tendorro
Ответ ХЫЫЫ
Шикарный, чтобы поиграть самому. А фанатеть как от футбола, это смех. Одни и те же люди наверху, люди сидят тут и обсасывают их строя из себя ценителей. Пафос и высокомеерие у фанатов немереный. Ну они думают, что избранные, смотрят спорт для богатых. И и стараются делать вид, что соответствуют. 😁
то, что теннис не комментируют в стиле Губерниева или Гусева это действительно шикарно
+5
-1
+4
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Stasinho7
Спорт - это не значит болеть за своих!!!!
+4
-1
+3
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Tendorro
Ответ Доминик
Ждем Губерниева в теннисе. Этот клоун не заставит себя долго ждать.
ой нееее )))
0
0
0
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Tendorro
Ответ ХЫЫЫ
Шикарный, чтобы поиграть самому. А фанатеть как от футбола, это смех. Одни и те же люди наверху, люди сидят тут и обсасывают их строя из себя ценителей. Пафос и высокомеерие у фанатов немереный. Ну они думают, что избранные, смотрят спорт для богатых. И и стараются делать вид, что соответствуют. 😁
что за бред, если ты понимаешь игру и испытываешь неподдельные эмоции азарта, адреналина и удовольствия от просмотра крутых матчей, то причём тут пафос и высокомерие ?
+12
-1
+11
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