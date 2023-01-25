Соболенко о том, что ей не нравится в Австралии: «Нездоровое солнце, кожа сгорает. Это, наверное, единственное»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, что ей нравится и не нравится в Австралии. Сегодня она впервые вышла в полуфинал Australian Open.

«Нравится, что есть океан. Это, конечно, круто, потому что вода успокаивает. Искупаться не удается, но посмотреть, подышать океаном нравится.

А из того, что может не нравиться – нездоровое солнце, кожа сгорает. Это, наверное, единственное», – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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8 комментариев

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dimon 2.0
обожештымой! место медведева с медиа-трепом ниочем заняла саба ! теперь мы каждый день будем читать эти недомысли о том, что трава зеленая, небо синее и солнце мне не нравится. как чукча в тундре - что вижу то пою.
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CanBeThat
Ответ SlavaZelenograd
А где то солнца нет по 10 мес в году , как в Москве и ничего
Вы живете на корте? Я в +26 у себя пошла поиграть на улицу, чуть не сдохла, а мой теннис далек от активного))
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sashati
В океане акулы, нездоровое солнце, как скажите могут быть здоровыми живущие здесь люди(кроме бушменов)?)
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encaro_one
Ответ SlavaZelenograd
А где то солнца нет по 10 мес в году , как в Москве и ничего
50 оттенков серого зимой и люди добрые из-за этого
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ARIK2
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым
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SlavaZelenograd
А где то солнца нет по 10 мес в году , как в Москве и ничего
+3
-1
+2
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GuillermoCoria
Максим, что за «не уданется»? Вообще забили проверять новость. Три абзаца и все равно с косяками...
+2
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Игореха Веселов
"А из того, что может не нравиться – нездоровое солнце, кожа сгорает..."

Ох уж эта Австралия...Это все кенгуру виноваты, продырявили у себя там озоновый слой Земли...
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-3
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