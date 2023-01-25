Соболенко о том, что ей не нравится в Австралии: «Нездоровое солнце, кожа сгорает. Это, наверное, единственное»

рассказала, что ей нравится и не нравится в Австралии. Сегодня она впервые вышла в полуфинал .

«Нравится, что есть океан. Это, конечно, круто, потому что вода успокаивает. Искупаться не удается, но посмотреть, подышать океаном нравится.

А из того, что может не нравиться – нездоровое солнце, кожа сгорает. Это, наверное, единственное», – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского