Соболенко о том, что ей нужно, чтобы впервые выйти в финал ТБШ: «Быть в игре, а не в мыслях или мечтах»
Пятая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала 9 двойных ошибок в четвертьфинале Australian Open. Она обыграла Донну Векич со счетом 6:3, 6:2 и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.
– Это не были те двойные, которые были когда-то. Это были рабочие двойные. Я пыталась подстроиться под солнце, было некомфортно подавать.
Они меня никак не выбивали из колеи, понимала, что нужны небольшие корректировки.
– Вы уже трижды играли в полуфиналах «Большого шлема». Какой опыт вынесли из тех матчей, чтобы завтра сделать шаг вперед?
– Я должна быть более хладнокровной, спокойной и находиться в игре, а не в мыслях или мечтах, – сказала Соболенко.
Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов
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