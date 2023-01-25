Соболенко о том, что ей нужно, чтобы впервые выйти в финал ТБШ: «Быть в игре, а не в мыслях или мечтах»

Пятая ракетка мира прокомментировала 9 двойных ошибок в четвертьфинале . Она обыграла со счетом 6:3, 6:2 и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.

– Это не были те двойные, которые были когда-то. Это были рабочие двойные. Я пыталась подстроиться под солнце, было некомфортно подавать.

Они меня никак не выбивали из колеи, понимала, что нужны небольшие корректировки.

– Вы уже трижды играли в полуфиналах «Большого шлема». Какой опыт вынесли из тех матчей, чтобы завтра сделать шаг вперед?

– Я должна быть более хладнокровной, спокойной и находиться в игре, а не в мыслях или мечтах, – сказала Соболенко.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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