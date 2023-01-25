Соболенко о том, что ей нужно, чтобы впервые выйти в финал ТБШ: «Быть в игре, а не в мыслях или мечтах»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала 9 двойных ошибок в четвертьфинале Australian Open. Она обыграла Донну Векич со счетом 6:3, 6:2 и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.

– Это не были те двойные, которые были когда-то. Это были рабочие двойные. Я пыталась подстроиться под солнце, было некомфортно подавать.

Они меня никак не выбивали из колеи, понимала, что нужны небольшие корректировки.

– Вы уже трижды играли в полуфиналах «Большого шлема». Какой опыт вынесли из тех матчей, чтобы завтра сделать шаг вперед?

– Я должна быть более хладнокровной, спокойной и находиться в игре, а не в мыслях или мечтах, – сказала Соболенко.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Молодец Арина. Возможен даже белорусский финал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий