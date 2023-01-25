Соболенко впервые вышла в 1/2 финала Australian Open и вернется в топ-4

Пятая ракетка мира в четвертьфинале Australian Open обыграла – 6:3, 6:2.

Соболенко четвертый раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на « » в 2021-м и на в 2021-м и 2022-м.

За первый финал ТБШ белоруска, в этом сезоне пока не проигравшая ни сета в девяти матчах, поборется с .

По итогам четвертьфинала Australian Open Соболенко гарантировала себе подъем на четвертую строчку рейтинга. Если она выйдет в финал, то станет второй ракеткой мира.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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