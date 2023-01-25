Соболенко впервые вышла в 1/2 финала Australian Open и вернется в топ-4

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале Australian Open обыграла Донну Векич – 6:3, 6:2.

Соболенко четвертый раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на «Уимблдоне» в 2021-м и на US Open в 2021-м и 2022-м.

За первый финал ТБШ белоруска, в этом сезоне пока не проигравшая ни сета в девяти матчах, поборется с Магдой Линетт.

По итогам четвертьфинала Australian Open Соболенко гарантировала себе подъем на четвертую строчку рейтинга. Если она выйдет в финал, то станет второй ракеткой мира.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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2 комментария

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old man diego
Соболь, Соболь, я Песец, прием!
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ivan 07
Впервые здесь в полуфинал вышли все, кроме Азаренко.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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