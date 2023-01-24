Пегула о том, что проиграла все пять четвертьфиналов на ТБШ: «Сейчас настроение паршивое, но на корте ты об этом не думаешь»
Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все пять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Она проиграла Виктории Азаренко (4:6, 1:6), и ее спросили, давили ли на нее предыдущие поражения в 1/4.
«Не особо. Когда ты на корте, это уже просто очередной матч, очередная битва. Я всегда знала, что с Викой будет сложно. Она потрясающе борется и очень хорошо играет в Мельбурне. В прошлом у нас были хорошие матчи.
Я об этом вообще не думала. Конечно, я была рада, что далеко прошла, получила большой матч. Но на корте ты уже просто стараешься выиграть.
Не думаю, что это на меня повлияло. Конечно, сейчас настроение паршивое, и я хотела бы выйти в полуфинал. Но ничего не поделаешь».
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-Захотелось..
Пегула - миссис четвертьфинал.