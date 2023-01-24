Пегула о том, что проиграла все пять четвертьфиналов на ТБШ: «Сейчас настроение паршивое, но на корте ты об этом не думаешь»

Третья ракетка мира прокомментировала то, что проиграла все пять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Она проиграла Виктории Азаренко (4:6, 1:6), и ее спросили, давили ли на нее предыдущие поражения в 1/4.

«Не особо. Когда ты на корте, это уже просто очередной матч, очередная битва. Я всегда знала, что с Викой будет сложно. Она потрясающе борется и очень хорошо играет в Мельбурне. В прошлом у нас были хорошие матчи.

Я об этом вообще не думала. Конечно, я была рада, что далеко прошла, получила большой матч. Но на корте ты уже просто стараешься выиграть.

Не думаю, что это на меня повлияло. Конечно, сейчас настроение паршивое, и я хотела бы выйти в полуфинал. Но ничего не поделаешь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе