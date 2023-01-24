Пегула о том, что проиграла все пять четвертьфиналов на ТБШ: «Сейчас настроение паршивое, но на корте ты об этом не думаешь»

Теги Australian Open WTA Джессика Пегула Теннис

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все пять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Она проиграла Виктории Азаренко (4:6, 1:6), и ее спросили, давили ли на нее предыдущие поражения в 1/4.

«Не особо. Когда ты на корте, это уже просто очередной матч, очередная битва. Я всегда знала, что с Викой будет сложно. Она потрясающе борется и очень хорошо играет в Мельбурне. В прошлом у нас были хорошие матчи.

Я об этом вообще не думала. Конечно, я была рада, что далеко прошла, получила большой матч. Но на корте ты уже просто стараешься выиграть.

Не думаю, что это на меня повлияло. Конечно, сейчас настроение паршивое, и я хотела бы выйти в полуфинал. Но ничего не поделаешь».

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6 комментариев

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Jefri AG
Крайне позорно проиграла. Завершай карьеру, теннис это не твоё.
0
-2
-2
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Valery24
-Джессика,почему вы проигрываете все четвертьфиналы?
-Захотелось..
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Доминик
У Пегулы всегда самые халявные сетки на ТБШ. Как только попадается какая-нибудь Соболенко, сразу туши свет.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Йенс Мустерманн
Рублёв - мистер четвертьфинал. Пегула - миссис четвертьфинал.
Но Пегула уже замужем)))
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Йенс Мустерманн
Рублёв - мистер четвертьфинал.
Пегула - миссис четвертьфинал.
+5
0
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Андрей Рублев: I know what you feel baby
+10
0
+10
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