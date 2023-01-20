Касаткина после вылета в первом круге Australian Open: «Сезон только начался ☝🏼»
Первая ракетка России Дарья Касаткина подвела итоги поездки в Австралию. Она вышла в финал одного турнира в Аделаиде, а еще на одном и на Australian Open проиграла в первом круге.
«Бай👋🏼🇦🇺
Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе, пока 2 дня ждала свой матч из-за постоянных переносов. Расписание и обстоятельства сложились явно не в мою пользу, но всегда есть чему учиться.
Зато появилась традиция каждый год в январе приезжать к Дашке [Сэвилл] в Мельбурн на блины 🥞.
Едем дальше, тренировки, а затем Эмираты и Катар 💪🏼.
Сезон только начался ☝🏼», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.
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Которая будет играть с Плишковой в третьем круге.
Ну а вообще, у каждого свой трофей в Австралии.
У Дарьи блины.