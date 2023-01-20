Касаткина после вылета в первом круге Australian Open: «Сезон только начался ☝🏼»

Первая ракетка России Дарья Касаткина подвела итоги поездки в Австралию. Она вышла в финал одного турнира в Аделаиде, а еще на одном и на проиграла в первом круге.

«Бай👋🏼🇦🇺

Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе, пока 2 дня ждала свой матч из-за постоянных переносов. Расписание и обстоятельства сложились явно не в мою пользу, но всегда есть чему учиться.

Зато появилась традиция каждый год в январе приезжать к Дашке [ ] в Мельбурн на блины 🥞.

Едем дальше, тренировки, а затем Эмираты и Катар 💪🏼.

Сезон только начался ☝🏼», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.

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