Касаткина после вылета в первом круге Australian Open: «Сезон только начался ☝🏼»

Теги Australian Open WTA Дарья Касаткина Теннис

Первая ракетка России Дарья Касаткина подвела итоги поездки в Австралию. Она вышла в финал одного турнира в Аделаиде, а еще на одном и на Australian Open проиграла в первом круге.

«Бай👋🏼🇦🇺

Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе, пока 2 дня ждала свой матч из-за постоянных переносов. Расписание и обстоятельства сложились явно не в мою пользу, но всегда есть чему учиться.

Зато появилась традиция каждый год в январе приезжать к Дашке [Сэвилл] в Мельбурн на блины 🥞.

Едем дальше, тренировки, а затем Эмираты и Катар 💪🏼.

Сезон только начался ☝🏼», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.

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7 комментариев

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mamapapaya
Надо больше о теннисе думать, а не о гендерах с ориентациями, тогда и вылетать в первом круге не будешь. Уже одну великую блмщицу на покой отправили.
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Stas Salesov
Ну Даше главное, что блины)
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ivan 07
В следующий раз мешок муки ей привези.
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dart darteg
ой да кому нужен этот АО,зато время для тг-канала есть
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Fitz88
То есть проиграла,но из-за переносов,сама не виновата,понятно))
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Любитель побеждать
Еще будет много вылетов в первом круге🤣
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hsmshhzfn5
Проиграла ты не самой себе, а Варваре Грачевой.
Которая будет играть с Плишковой в третьем круге.

Ну а вообще, у каждого свой трофей в Австралии.
У Дарьи блины.
+8
-1
+7
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