Вондроушова о том, что доиграла в час ночи: «Не думаю, что это хорошо сказывается на здоровье»
Маркета Вондроушова прокомментировала то, что закончила матч в час ночи – во втором круге Australian Open она обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер со счетом 6:1, 5:7, 6:1.
«Это безумие. И я не думаю, что для организма полезно играть в час ночи. Если ты играешь три сета, то это безумие.
На таком уровне нужно быть готовой к каждому розыгрышу, и я не думаю, что это хорошо сказывается на здоровье. Но это вечерняя сессия, нужно быть готовой.
До этого тоже были безумные дни. Матчи откладывали из-за жары, из-за дождя, так что я сидела здесь 12 часов. Доигрывала вчера, а теперь снова три сета.
Я устала, но она тоже. Уже два часа ночи, и это не очень здоровая ситуация, подготовиться к которой невозможно (смеется)».
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