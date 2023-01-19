Рублев о зрителях с флагом Украины: «Флаг вообще не проблема. Просто они говорят мне плохие слова»
Андрей Рублев во втором круге Australian Open попросил судью разобраться с поведением болельщиков. Они ему что-то говорили и вывесили флаг Украины.
Судья спросил, мешает ли ему флаг, на что Рублев ответил: «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова».
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Зарегался чтобы срачи провоцировать, 🤡?
и теперь кругом одни провокации будут, а спортсменам реагировать приходится помимо их воли.
Судоплатов знал что с ними делать
Это ли не явная провокация