Рублев о зрителях с флагом Украины: «Флаг вообще не проблема. Просто они говорят мне плохие слова»

Теги Australian Open болельщики ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев во втором круге Australian Open попросил судью разобраться с поведением болельщиков. Они ему что-то говорили и вывесили флаг Украины.

Судья спросил, мешает ли ему флаг, на что Рублев ответил: «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова».

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12 комментариев

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Антон Кривоногов
Ответ Klshk
Дата регистрации 29 ноября 2022 Зарегался чтобы срачи провоцировать, 🤡?
Зарегался перед ЧМ в Катаре. Давай, ещё раз модератору пожалуйся 😂
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encaro_one
Ответ Хаскерс
Не долго им осталось…
В окоп и вперед их резать. Затем и в Австралии.
+1
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-2
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Klshk
Ответ Doha
пятаки расползлись по миру, как чума Судоплатов знал что с ними делать
Дата регистрации 29 ноября 2022
Зарегался чтобы срачи провоцировать, 🤡?
+1
-4
-3
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cosset
Ответ justbored
Пацифистам всегда первым и достаётся в подобных ситуациях, Андрюшенька.
и не говорите)
и теперь кругом одни провокации будут, а спортсменам реагировать приходится помимо их воли.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Пацифистам всегда первым и достаётся в подобных ситуациях, Андрюшенька.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doha
пятаки расползлись по миру, как чума
Судоплатов знал что с ними делать
+7
-2
+5
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Dmitry Aqf
Ответ Алексей Комиссаров
Рублеву стоило бы включить голову и немного постоять за страну. Если на турнире запретили флаг России, то какого бандеровцы развешивают флаги, тем более на игре, где не участвует спортсмен их страны Это ли не явная провокация
Он-то как раз и включил голову, и сказал все, что нужно было сказать в его ситуации.
+7
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+6
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RE$PECT
Ответ Алексей Комиссаров
Рублеву стоило бы включить голову и немного постоять за страну. Если на турнире запретили флаг России, то какого бандеровцы развешивают флаги, тем более на игре, где не участвует спортсмен их страны Это ли не явная провокация
Это к Дане, пусть попробуют на его матче повторить - точно пару ласковых услышим
+2
-4
-2
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seimur
и что было дальше?
+1
-3
-2
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Алексей Комиссаров
Рублеву стоило бы включить голову и немного постоять за страну. Если на турнире запретили флаг России, то какого бандеровцы развешивают флаги, тем более на игре, где не участвует спортсмен их страны
Это ли не явная провокация
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RE$PECT
Что им милаха Рублик то сделал??
+7
-1
+6
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Хаскерс
Не долго им осталось…
+5
-7
-2
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