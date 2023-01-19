Рублев о зрителях с флагом Украины: «Флаг вообще не проблема. Просто они говорят мне плохие слова»

во втором круге попросил судью разобраться с поведением болельщиков. Они ему что-то говорили и вывесили флаг Украины.

Судья спросил, мешает ли ему флаг, на что Рублев ответил: «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе