Волынец о том, что у нее украинские корни и она обыграла россиянку: «Против игроков я ничего не имею и думаю только о теннисе»

Теги Australian Open WTA Вероника Кудерметова Кэти Волынец Теннис

Американка Кэти Волынец рассказала о своих украинских корнях. Во втором круге Australian Open она обыграла россиянку Веронику Кудерметову – 6:4, 2:6, 6:2.

– Вы задумывались выступать за Украину или всегда – только за США?

– Мой брат родился на Украине, но я родилась в США, так что всегда играла только за США.

– С учетом ваших украинских корней победа над россиянкой была особенной эмоциональной?

– Когда я выхожу на корт, то стараюсь отбросить политику и думаю только о теннисе. Конечно, я переживаю за родственников на Украине. Но против игроков я ничего не имею и думаю только о теннисе.

– В детстве вы с родителями говорили на украинском, а в школе – на английском?

– Отец говорит и по-украински, и по-русски. Мама тоже украинка, но говорит на русском. И дома они общались на русском.

Вообще русский был моим первым языком, потому что они хотели, чтобы английскому меня обучали профессионалы. И когда я пошла в детский сад, то там уже начала говорить по-английски.

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10 комментариев

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генгбенг
Ответ Ярик01
Как же неудобно моральным ****** за вопрос о неотъемлемой части жизни ... что хотят жутко плохими совсем не тех представить.
Ну да ,рассказала австралийцам ,что у неё русский родной. А они такие- wtf.
+3
0
+3
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генгбенг
Тут прекрасно всё.
+3
0
+3
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Ярик01
Ответ seimur
интересно, какой моральный урод вытащил эту тему на прессухе, посвященной теннису?
Как же неудобно моральным ****** за вопрос о неотъемлемой части жизни ... что хотят жутко плохими совсем не тех представить.
0
-1
-1
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Алексей Комиссаров
Кудерметова, как обычно, много амбиций в интервью и ноль, когда дело доходит до больших турниров
+1
0
+1
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Power Pool
Ответ seimur
интересно, какой моральный урод вытащил эту тему на прессухе, посвященной теннису?
Почему урод?
+1
-7
-6
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Карпесов
Ответ seimur
интересно, какой моральный урод вытащил эту тему на прессухе, посвященной теннису?
Таких много, и они совсем неинтересны.
+2
0
+2
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ivan 07
Хорошо ответила.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
умничка :о)
+3
-2
+1
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Николай Володин
Кэти молодец!!!
+5
-1
+4
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seimur
интересно, какой моральный урод вытащил эту тему на прессухе, посвященной теннису?
+18
-2
+16
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