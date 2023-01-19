Волынец о том, что у нее украинские корни и она обыграла россиянку: «Против игроков я ничего не имею и думаю только о теннисе»

Американка Кэти Волынец рассказала о своих украинских корнях. Во втором круге она обыграла россиянку – 6:4, 2:6, 6:2.

– Вы задумывались выступать за Украину или всегда – только за США?

– Мой брат родился на Украине, но я родилась в США, так что всегда играла только за США.

– С учетом ваших украинских корней победа над россиянкой была особенной эмоциональной?

– Когда я выхожу на корт, то стараюсь отбросить политику и думаю только о теннисе. Конечно, я переживаю за родственников на Украине. Но против игроков я ничего не имею и думаю только о теннисе.

– В детстве вы с родителями говорили на украинском, а в школе – на английском?

– Отец говорит и по-украински, и по-русски. Мама тоже украинка, но говорит на русском. И дома они общались на русском.

Вообще русский был моим первым языком, потому что они хотели, чтобы английскому меня обучали профессионалы. И когда я пошла в детский сад, то там уже начала говорить по-английски.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе