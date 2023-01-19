Александрова о том, зачем жонглирует перед матчами: «Это упражнение на концентрацию, на реакцию»

объяснила, зачем жонглировала перед матчем с . Она обыграла американку во втором круге (1:6, 6:2, 6:3) и дала интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

– Это упражнение на концентрацию, на реакцию. Три мяча – фокусируешься на них и пытаешься удержать концентрацию. Чем дольше жонглируешь, тем дольше фокусируешься.

Тремя у меня еще более-менее получается, а двумя – очень тяжело. Хорошо, что сняли на камеру, где три мяча. Где два – не попало в кадр, там похуже (смеется). Хорошее упражнение.

– А четыре – это много?

– Четыре не пробовала, мой лимит – три, – объяснила Александрова.

Также она прокомментировала то, что отыгралась с 0:1 по сетам в матче с Таунсенд.

– Начало было тяжелое, не получалось найти ритм. Она играла с неудобным вращением, еще и левша, ветер и все вместе. Я чувствовала, что вообще не могу попасть по мячу. Пытаешься сделать одно, другое, ничего не получается, ритм еще больше теряется, хотя его и так нет.

Со второго сета решила: будь что будет, пойду вперед, на мяч. Будет залетать – хорошо, нет – значит, придется думать что-то другое. На удивление он начал залетать.

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