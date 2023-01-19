Соболенко о том, как решала проблему двойных ошибок: «Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Теперь хотя бы знаю, как она должна выглядеть»
Арина Соболенко рассказала, как решала проблему двойных ошибок, преследовавшую ее в прошлом сезоне.
– Я много работала над подачей. Очень много. Вы даже не представляете, как много. Сейчас я очень рада, что все работает (смеется, стучит по дереву).
– У вас подача очень разнообразная и мощная. На кого вы ориентировались, когда ее ставили?
– Если честно, ни на кого. Просто била изо всех сил и надеялась, что однажды начну попадать (смеется).
Я всегда была агрессивной теннисисткой, в детстве особенно стремилась полегче разбираться на подаче. Наверное, поэтому я ее так сильно бью, поэтому она – мое оружие. С возрастом я много работала над подачей.
Возвращаясь к вашему вопросу, я ни на кого не ориентировалась. Но, конечно, мне нравилось, как Серена доминирует на подаче.
– Когда вы решали проблемы с подачей, то работали над психологией или только над техникой?
– Господи, я все перепробовала. Весь год мы пробовали разное – психология, техника, я даже дышать иначе пробовала.
Я много смотрела видео своей подачи. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло.
– Вы смотрели видео, на которых у вас не было проблем, или же...
– Разные – когда не было проблем, когда были. Пыталась понять, что изменилось.
Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Было много ключевых моментов, когда я допускала двойные или била слишком сильно. А сейчас я чувствую себя немного лучше, потому что хотя бы знаю, как она должна выглядеть.
– Подачу сложнее всего исправить, если есть проблемы?
– Все говорят, что это самое простое, потому что мяч у тебя в руке, ты все контролируешь. Но исправить ее сложнее всего.
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