Соболенко о том, как решала проблему двойных ошибок: «Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Теперь хотя бы знаю, как она должна выглядеть»

рассказала, как решала проблему двойных ошибок, преследовавшую ее в прошлом сезоне.

– Я много работала над подачей. Очень много. Вы даже не представляете, как много. Сейчас я очень рада, что все работает (смеется, стучит по дереву).

– У вас подача очень разнообразная и мощная. На кого вы ориентировались, когда ее ставили?

– Если честно, ни на кого. Просто била изо всех сил и надеялась, что однажды начну попадать (смеется).

Я всегда была агрессивной теннисисткой, в детстве особенно стремилась полегче разбираться на подаче. Наверное, поэтому я ее так сильно бью, поэтому она – мое оружие. С возрастом я много работала над подачей.

Возвращаясь к вашему вопросу, я ни на кого не ориентировалась. Но, конечно, мне нравилось, как доминирует на подаче.

– Когда вы решали проблемы с подачей, то работали над психологией или только над техникой?

– Господи, я все перепробовала. Весь год мы пробовали разное – психология, техника, я даже дышать иначе пробовала.

Я много смотрела видео своей подачи. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло.

– Вы смотрели видео, на которых у вас не было проблем, или же...

– Разные – когда не было проблем, когда были. Пыталась понять, что изменилось.

Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Было много ключевых моментов, когда я допускала двойные или била слишком сильно. А сейчас я чувствую себя немного лучше, потому что хотя бы знаю, как она должна выглядеть.

– Подачу сложнее всего исправить, если есть проблемы?

– Все говорят, что это самое простое, потому что мяч у тебя в руке, ты все контролируешь. Но исправить ее сложнее всего.

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