Фернандес о воспитании: «Хорошо, что родители сохранили мою невинность, они меня не ломали»

Теги Australian Open WTA Лейла Фернандес Теннис

Финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес рассказала о роли родителей в ее воспитании.

«Нет. Думаю, мои родители молодцы, что сохранили мою невинность, не разбили детскую мечту, а позволили к ней идти. Они меня не ломали, не говорили, что у меня ничего не получится, а наоборот – поддерживали, дарили позитив. Поэтому я смогла продолжать работать и получать максимум удовольствия от того, чем занимаюсь.

Пока я росла, постоянно искала возможности продолжать играть в теннис и становиться лучше. Я видела классных теннисисток, похожих на меня по телосложению и стилю игры, не все они были из Канады, но это давало мне дополнительную мотивацию и уверенность в том, что я на правильном пути.

Так я могла продолжать это сумасшедшее приключение».

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1 комментарий

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crazy_elky
Хм, заголовок….провокационный…
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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