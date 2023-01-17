Фернандес о воспитании: «Хорошо, что родители сохранили мою невинность, они меня не ломали»

Финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес рассказала о роли родителей в ее воспитании.

«Нет. Думаю, мои родители молодцы, что сохранили мою невинность, не разбили детскую мечту, а позволили к ней идти. Они меня не ломали, не говорили, что у меня ничего не получится, а наоборот – поддерживали, дарили позитив. Поэтому я смогла продолжать работать и получать максимум удовольствия от того, чем занимаюсь.

Пока я росла, постоянно искала возможности продолжать играть в теннис и становиться лучше. Я видела классных теннисисток, похожих на меня по телосложению и стилю игры, не все они были из Канады, но это давало мне дополнительную мотивацию и уверенность в том, что я на правильном пути.

Так я могла продолжать это сумасшедшее приключение».

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