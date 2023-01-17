Руне о съемках в сериале Netflix: «Хочу быть не кинозвездой, а лучшим теннисистом. Но чем больше зрителей, тем лучше»

рассказал, что начал сниматься в документальном сериале «Брейк-пойнт» от Netflix.

– Я очень рад. Это будет здорово. Это идет на пользу теннису, идет на пользу игрокам. Думаю, чем больше болельщиков, тем лучше.

У меня очень позитивный настрой.

– Каково будет постоянно ходить под прицелом камер?

– Ничего страшного. Мне это не в новинку, я уже привык к тому, что с прошлого года камер все больше и больше. Хотя, конечно, нужно привыкать.

Это все не просто так делается – а для продвижения спорта и себя. Так что все в выигрыше.

– Что это лично вам даст?

– Конечно, я хочу быть не кинозвездой, а лучшим теннисистом. Но чем больше зрителей, чем больше внимания, тем лучше.

Красивая Шарапова, депрессия и незримый Надаль – это сериал Netflix про теннис. Картинка яркая, но суть хромает

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