Касаткина о критике в соцсетях: «Если тебя критикуют – значит, ты на хорошем уровне»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала оскорбления и критику в соцсетях.

«Думаю, в теннисе эта проблема масштабнее, чем в других видах спорта – потому что много тех, кто делает ставки. Иногда они срываются и не понимают, как больно могут сделать словами.

Но я научилась с этим справляться. За день до матча я закрываю комментарии в соцсетях, не читаю сообщения, ничего не читаю. Это помогает, потому что ты уже думаешь, что тебя это не трогает, но иногда это все равно ранит.

Критики все равно будут. И чем лучше ты становишься, тем их больше. Это часть профессионального спорта. Если тебя критикуют – значит, ты на хорошем уровне».

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4 комментария

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nata62
Старуха Шапокляк: "Хорошими делами-прославиться нельзя!" Если про тебя говорят, это не всегда хорошо.
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Nikolay Stavrogin
Ну , по такой логике, терюшков и ко - лютые топари
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seimur
напомнило - "если у тебя ничего не болит, значит ты умер!" 😁 если её еще критикуют, значит пока жива! 🤣🤣🤣
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Александр Романов
Продолжаем ставить минусы
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0
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