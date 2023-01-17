Касаткина о критике в соцсетях: «Если тебя критикуют – значит, ты на хорошем уровне»

Первая ракетка России прокомментировала оскорбления и критику в соцсетях.

«Думаю, в теннисе эта проблема масштабнее, чем в других видах спорта – потому что много тех, кто делает ставки. Иногда они срываются и не понимают, как больно могут сделать словами.

Но я научилась с этим справляться. За день до матча я закрываю комментарии в соцсетях, не читаю сообщения, ничего не читаю. Это помогает, потому что ты уже думаешь, что тебя это не трогает, но иногда это все равно ранит.

Критики все равно будут. И чем лучше ты становишься, тем их больше. Это часть профессионального спорта. Если тебя критикуют – значит, ты на хорошем уровне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе