Australian Open: Аслан Карацев — Григор Димитров прямая трансляция матча 17.01.2023

Во второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису вступит в борьбу еще один россиянин Аслан Карацев. Ему предстоит сыграть в рамках первого раунда с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 17 января, начало в 03:00 по московскому времени.

Организаторы турнира предоставили игрокам корт на 1573 Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Аслан Карацев буквально ворвался в элиту мирового тенниса два года назад, и тогда подумалось, что в России появился еще один теннисист, который сможет рано или поздно выиграть турнир Большого шлема. Причем прорыв спортсмена из Осетии случился именно на Australian Open, хотя до этого он играл в финалах четырех турниров ATP подряд. В Австралии он добрался до полуфинала, и тем самым сотворил главную сенсацию турнира в мужской сетке. Но, к сожалению, дальше свой успех Аслан развить не смог.

Для Григора Димитрова хард является любимым покрытием, и Australian Open один из любимых турниров. Он тоже играл на кортах Мельбурн-парка в полуфинале, но случилось это на четыре года раньше, чем у Аслана. Кроме того, Григор в последнее время показывает более стабильные результаты чем его соперник, отсюда и более высокое место в рейтинге. Нам предстоит посмотреть один из самых непредсказуемых поединков первого круга в мужской одиночной сетке турнира.

Теннисисты встречались дважды в 2021 году, оба матча прошли на харде. В первом поединке сильнее оказался россиянин, во втором болгарину удалось взять реванш. Букмекеры считают, что шансы Димитрова в предстоящем поединке несколько выше. «Лига Ставок» предлагают на победу Карацева коэффициент 2,85, успех Карацева оценивается куда скромнее, коэффициент — 2,85.

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