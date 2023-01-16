Ига Швентек: «Иногда кажется, что к тебе относятся не как к человеку, а скорее как к роботу, который должен победить»

ответила, меняется ли ее отношение к первому номеру посева на «Большом шлеме».

– Конечно, возможно, в этот раз все немного по-другому, потому что во время предсезонки и отдыха дома, когда я не сосредоточена на матчах, у меня было много времени, чтобы подумать и проанализировать. Я осознала произошедшее.

В прошлом году я просто концентрировалась на следующих шагах и следующих матчах. Конечно, я понимаю, чего от меня ждут, люди воспринимают как должное, что я пройду первые круги. Это всегда нелегко. Каждый матч – это отдельная история. Нужно очень много работать, чтобы добиться успеха, чтобы победить.

Да, они воспринимают это как должное. По правде говоря, для этого нет причин, потому что в прошлом году у меня была удачная полоса, и я стабильно выступала. А как я уже сказала, каждый матч – это отдельная история, каждый сезон отличается.

В этот раз ожиданий немного больше, но я знаю, что могу над этим поработать. Мне лишь хотелось бы, чтобы некоторые лучше понимали, что значит соревноваться каждую неделю своей жизни.

Да, с этим нужно смириться. Может, было бы полегче, если бы было меньше людей, которые судят.

– Почему возникает ощущение, что люди осуждают или критикуют? Из-за прессы? Из-за вопросов, которые вам задают в интервью?

– Конечно, мне кажется, что люди сосредоточены на цифрах и статистике. По-моему, они смотрят матчи, забывая, что мы все еще люди и нам приходится бороться за победу.

Они такие: «У тебя больше навыков, и ты их используешь, поэтому ты победишь». Просто смотрят на цифры.

Не знаю. Я понимаю, что тоже многого от себя жду, но я над этим работаю. Иногда кажется, что к тебе относятся не как к человеку, а скорее как к роботу, который должен победить.

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