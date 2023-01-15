Циципас о тренировке в футболке японской футбольной сборной: «Я интересуюсь культурами, языками. Эта форма отражает меня в полной мере»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

етвертая ракетка мира Стефанос Циципас объяснил, почему тренировался в футболке сборной Японии по футболу.

– В инстаграме вы писали о своей форме, о связи с древним японским воином. Вы этим интересуетесь? Как так получилось?

– Я интересуюсь культурами, языками. Я знаю, что жизнь не ограничивается моей культурой, древнегреческой культурой, оставившей большой след в истории и времени.

Есть и другие культуры, о которых тоже очень интересно узнать, поближе с ними познакомиться. Японская культура очень сдержанная, очень справедливая. Меня это заинтриговало, я хочу внимательнее ее изучить и перенять опыт.

По-моему, можно извлечь очень много уроков – даже теннисистам, – изучая историю, узнавая о том, как все развивалось. Боевой дух самураев, всех этих бойцов, благодаря которым сложилось современное японское общество. Традиции скрыты – они есть, но они скрыты. Мало кто знаком с японской культурой. Мне было очень интересно больше о ней узнать. 

Японская форма отражает меня в полной мере.

Циципас потренировался на Australian Open в джерси сборной Японии по футболу

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2 комментария

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justbored
Ментальное развитие ребёнка, но в принципе стремится в правильном направлении.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Монсеньор Мартинес
Увидим ли мы ритуальное сэппуку от Цыпы в Австралии?
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