Циципас о тренировке в футболке японской футбольной сборной: «Я интересуюсь культурами, языками. Эта форма отражает меня в полной мере»

етвертая ракетка мира объяснил, почему тренировался в футболке сборной Японии по футболу.

– В инстаграме вы писали о своей форме, о связи с древним японским воином. Вы этим интересуетесь? Как так получилось?

– Я интересуюсь культурами, языками. Я знаю, что жизнь не ограничивается моей культурой, древнегреческой культурой, оставившей большой след в истории и времени.

Есть и другие культуры, о которых тоже очень интересно узнать, поближе с ними познакомиться. Японская культура очень сдержанная, очень справедливая. Меня это заинтриговало, я хочу внимательнее ее изучить и перенять опыт.

По-моему, можно извлечь очень много уроков – даже теннисистам, – изучая историю, узнавая о том, как все развивалось. Боевой дух самураев, всех этих бойцов, благодаря которым сложилось современное японское общество. Традиции скрыты – они есть, но они скрыты. Мало кто знаком с японской культурой. Мне было очень интересно больше о ней узнать.

Японская форма отражает меня в полной мере.

Циципас потренировался на Australian Open в джерси сборной Японии по футболу

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