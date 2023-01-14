Циципас о Джоковиче в Австралии: «Он по-прежнему хорош. И это наша задача – сделать что-то, чтобы его остановить»

прокомментировал возвращение в Австралию. В прошлом году серба депортировал из страны.

«Если честно, у меня нет никаких мыслей. По-моему, для его болельщиков хорошо, что в этом году он может сыграть на .

Он один из сильнейших игроков в сетке. Он по-прежнему хорош. По-прежнему умеет играть и может далеко пройти. В Аделаиде он играл очень хорошо, провел несколько отличных матчей.

И это наша задача – сделать что-то, чтобы его остановить».

Циципас проиграл Джоковичу девять матчей подряд.

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