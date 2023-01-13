Баутиста-Агут о четырех январских титулах за карьеру: «Я всегда хорошо себя чувствую на старте сезона»

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал то, что может выиграть пятый титул на январских турнирах ATP. Ранее он побеждал в начале года в Окленде (в 2016-м и 2018-м), Ченнае (2017) и Дохе (2019).

«Мне приятно возвращаться домой после того, как я провел целый год в разъездах, поэтому с удовольствием беру несколько выходных после окончания сезона. Потом я усердно тренируюсь. На протяжении всей карьеры я хорошо себя чувствую в начале сезона».

За титул в Аделаиде Баутиста-Агут сыграет с Сун Ву Квоном.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе