Баутиста-Агут о четырех январских титулах за карьеру: «Я всегда хорошо себя чувствую на старте сезона»

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Adelaide International 2 Теннис

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал то, что может выиграть пятый титул на январских турнирах ATP. Ранее он побеждал в начале года в Окленде (в 2016-м и 2018-м), Ченнае (2017) и Дохе (2019).

«Мне приятно возвращаться домой после того, как я провел целый год в разъездах, поэтому с удовольствием беру несколько выходных после окончания сезона. Потом я усердно тренируюсь. На протяжении всей карьеры я хорошо себя чувствую в начале сезона».

За титул в Аделаиде Баутиста-Агут сыграет с Сун Ву Квоном.

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